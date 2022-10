Lacalle Pou espera avanzar en cambios del Mercosur tras elecciones brasileñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente versus el expresidente. El Partido Liberal contra el Partido de los Trabajadores. ¿Una elección “entre la democracia y el autoritarismo”, como planteó el exmandatario uruguayo José Mujica, o unos comicios que no supondrán “grandes cambios para Uruguay”, como afirmó el senador cabildante Guido Manini Ríos?

Ayer, más 156 millones de brasileños fueron convocados a las urnas para tomar posición en la segunda vuelta electoral entre Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. A grandes rasgos, las últimas encuestas revelaban una ligera ventaja a favor del exjefe de Estado izquierdista, aunque la acotada brecha entre los candidatos impedía pronosticar con claridad su triunfo.

Tras una definición minuto a minuto, sobre la hora 20, esa diferencia de votos se confirmó con el escrutinio primario: Lula será el próximo presidente de Brasil, por tercera vez en sus 77 años.



El primer mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, reconoció la victoria minutos después de confirmada la noticia. “Confiamos en trabajar para un Mercosur moderno y abierto al mundo. Así mismo esperemos continuar y mejorar las muy buenas relaciones bilaterales”, escribió en Twitter, donde saludó al presidente electo.



En tanto, el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, celebró el funcionamiento de la democracia, más allá del resultado. “Tenemos la expectativa de que el nuevo presidente continúe en la línea de compartir la perspectiva de una apertura de la región al mundo”, expresó. En conversación con El País, dijo que la postura del gobierno uruguayo es “muy clara” y está “muy bien fundada” porque responde a los intereses que la oposición llegó a plantear cuando gobernó.

Para Uruguay, el resultado de los comicios tiene al menos dos aristas. La primera es política. En un documento técnico interno elaborado por la Fundación Líber Seregni, el Frente Amplio señaló que la victoria de Lula sería “fundamental” para la izquierda en la región. El triunfo del expresidente se suma a otras recientes victorias de la izquierda latinoamericana, como la de Gabriel Boric en Chile y la de Gustavo Petro en Colombia, que marcan un viraje de signos políticos en el continente.



Por otro lado, y sobre todo, hay un factor comercial en juego: Uruguay se encuentra en medio de las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con China y para “flexibilizar” y “modernizar” el Mercado Común del Sur (Mercosur).



En la agenda brasileña, el bloque regional no es un asunto prioritario. Recién aparecía al final del programa de gobierno de Lula y ni siquiera figuraba en la propuesta electoral de Bolsonaro, como recordó a El País Magno Karl, director ejecutivo del Instituto Livres de San Pablo. El magíster señaló que si bien la izquierda brasileña históricamente ha tenido más en cuenta el fortalecimiento del bloque que su contraparte, las necesidades inmediatas hacen pensar que este no será un tema urgente.

Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales, entiende que el vínculo bilateral entre Uruguay y Brasil no cambiará “sustancialmente” en términos generales. Sin embargo, advirtió que se puede esperar un “retroceso” en las negociaciones que Uruguay ha mantenido con Brasil sobre el Mercosur. En concreto, mencionó que de manera “tácita” se permitió al presidente Luis Lacalle Pou avanzar con el estudio de factibilidad sobre el TLC con China. A su vez, que se abordó eliminar los aranceles para productos provenientes de zonas francas.



“Lula va a tener nuevas coaliciones más de centro, probablemente una política exterior bastante más moderada. Pero lo que ha adelantado de su visión sigue siendo muy similar a lo de gobiernos anteriores. En ese punto, si Lula sostiene la misma política exterior, no es muy coincidente con la visión del gobierno de Lacalle Pou”, dijo. Por lo tanto, según el analista, el Poder Ejecutivo deberá “recalcular” el camino pautado. Si bien señaló que no se sabe oficialmente qué postura adoptará Lula, recordó que el presidente electo tiene una mirada más proteccionista sobre la industria que Bolsonaro y su actual ministro de Economía, Paulo Guedes. “En el pasado, no estaba dispuesto a abrirse a un acuerdo con China; veía al Mercosur más como un acuerdo político que comercial”, dijo.

Sanguinetti espera “gobierno moderado”



El expresidente Julio María Sanguinetti, actual secretario general del Partido Colorado, celebró el funcionamiento de las instituciones brasileñas, que había sido cuestionado. En diálogo con El País, planteó que esta es la “cara positiva” de la moneda. La negativa fue la “vaciedad de la campaña en cuanto a ideas, rumbos y los grandes temas del mundo y del continente”. “Fue una campaña absolutamente personalista”, sentenció.



El exmandatario dijo que espera un “gobierno moderado” de parte de Lula, sin “cambios dramáticos” ni “vueltas de campana”. Señaló que el presidente electo probó que es un “gobernante democrático” y no tiene grandes mayorías parlamentarias, como tampoco las tiene su partido a nivel federal. Entre otras lecturas del resultado, Sanguinetti destacó que “no hubo oleadas ni de la izquierda ni de la derecha”. Ahora, la expectativa está puesta en el equipo que acompañe a Lula, dijo.



Fernando Pereira: "Venció la esperanza"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, saludó la victoria del expresidente pocos minutos después de que esta se confirmara. “Lula presidente. La esperanza venció al miedo y al odio”, se limitó a escribir en una publicación de Facebook.



Previamente, el Frente Amplio había reconocido la victoria del líder del Partido de los Trabajadores a través de sus canales institucionales de comunicación. “El pueblo brasilero eligió, hoy ganó la democracia y Brasil volverá a ser feliz de nuevo”, expresó la coalición de izquierda.



El Partido Comunista, en tanto, sostuvo que “la dignidad le ganó al miedo”, mientras que el Movimiento de Participación Popular (MPP) publicó un video con la siguiente leyenda: “Aquí se respira lucha, viva Latinoamérica”.



A su vez, algunos dirigentes frenteamplistas celebraron la victoria de Lula. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue una de las primeras en pronunciarse a título personal al escribir en Twitter: “Brasil: ¡viva la democracia!”.



Representantes del partido y de los sectores viajaron hasta Brasil para palpitar las elecciones junto al comando de campaña de Lula. Entre ellos, destacó el expresidente José Mujica, quien se mantuvo al lado del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, potencial candidato presidencial del FA.



Por el lado de la coalición de gobierno, algunos dirigentes también reconocieron públicamente la victoria de Lula.



El senador blanco Juan Sartori fue de los primeros en expresar los “mayores deseos de éxito en su gestión por el bien del pueblo brasileño”, a través de Twitter.



Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, celebró a la ciudadanía brasileña por su “ejemplar jornada democrática”. A su vez, alineado a los postulados del gobierno, expresó el deseo de que “Brasil y el Mercosur transiten el camino al desarrollo que sus pueblos se merecen”.



Otro tema en agenda: acuerdo con la Unión Europea

Al margen de la discusión sobre la “flexibilización” del Mercosur y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, tras la victoria de Lula está la expectativa de qué ocurrirá con el acuerdo que el bloque regional ha estado negociando con la Unión Europea.



Según Bartesaghi, no está claro qué ocurrirá. Si bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el Parlamento Europeo mostraron resistencia a llegar a un acuerdo con Bolsonaro, hay dudas de qué sucederá con Lula en el gobierno.



El analista recordó que durante la campaña electoral, el candidato señaló la necesidad de revisar las condiciones.



La semana pasada, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell le dio un espaldarazo al gobierno de Lacalle Pou al participar en el IV Foro de Inversión Europea, que se desarrolló en el Club de Golf.



El diplomático reconoció las bondades de Uruguay para la inversión extranjera y la disposición a seguir desembolsando en el país, incluso con más fuerza.

En su disertación reconoció la importancia de sellar un acuerdo con el Mercosur. En respuesta a algunas trabas que hubo en el pasado, sobre todo entre Macron y Bolsonaro, anunció que se presentará un “instrumento adicional sobre los aspectos medioambientales” que le preocupan al bloque europeo, con miras a que se “allane el camino para el acuerdo”.



A través de Twitter, Borrell luego destacó que Uruguay preside el Mercosur este semestre. “Es un acuerdo estratégico. Existe una ventana de oportunidad para avanzar”, valoró.