Guido Manini Ríos y Daniel Salinas “es una linda fórmula”, afirma Irene Moreira

Irene Moreira descarta ir como vicepresidenta del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en las próximas elecciones y cree que su marido haría una “linda fórmula” con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. También destaca el rol de la mujer en su partido, en el que “no necesitan cuotas para poder participar”. Además, habla sobre el nuevo sector que está construyendo, aún sin nombre, y su gestión al frente de su cartera.



Si bien la dirigencia política insiste en que aún falta, varios partidos comienzan a poner candidatos sobre la mesa. ¿Dónde se ve en 2024? ¿En una fórmula presidencial con Manini Ríos?



-No en una fórmula. Ya en el periodo pasado salió un grupo diciéndolo, cuando estábamos dialogando quién podía ser el vicepresidente. Por obvias razones me parece que no corresponde. Pero sí voy a estar donde el partido me necesite. Trabajando para Manini, sin lugar a duda. En definitiva, hace 35 años que estamos juntos, uno al lado del otro. A los 15 años me arreglé, vaya si nos entenderemos. Y nos apoyamos, porque toda la vida él me apoyó en la parte política aunque él no pudiera hacer política ni manifestarse. Porque realmente nunca me prohibió o (me hizo) saber que no le gustaba, todo lo contrario. Y esto no va a ser diferente. Estamos uno al lado del otro apoyándonos. Y, obviamente, queriendo hacer todo este esfuerzo que estoy realizando. Este gran desafío desde el ministerio y creando esta nueva corriente, todo esto es para llevar a Manini a lo más alto que pueda. Hablar de candidaturas o de posiciones me parece que… faltando tanto para hacer desde el ministerio. En este momento estoy enfocada en los temas de acá.



-¿Cómo vio el anuncio de renuncia del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas?



-Ya sabíamos. Primero, agradecerle a Daniel, un gran amigo de toda la vida. Tengo una relación muy buena con él y sobre todo con la señora. Él, como Guido, cuando decide tomar una actividad, se entrega de cuerpo y alma. Y creo que Daniel se ha dado 24 por 7, y justo en un momento muy especial: fue al MSP en plena pandemia. Él venía cansado y ahora que, entre comillas, se terminó la pandemia, es natural que haya pedido dar un paso al costado, pero siempre con nosotros.



-¿Continuará en la política en CA?



-Ha pedido un espacio para ordenar la parte familiar y su actividad empresarial pero, sin duda, Daniel siempre estuvo y está con nosotros.



-¿Lo ve siendo candidato a vicepresidente en las próximas elecciones de 2024?



-Es una linda fórmula. Pero ya te digo, no estamos ahora para hablar de cargos y de candidaturas. Tenemos sí un candidato único porque es nuestro líder desde 2019.

-¿Está creando una agrupación dentro de CA?



-CA tiene tres años de vida. Compitió en igualdad de condiciones con partidos tradicionales de más de 180 años en las últimas elecciones y nos fue muy bien, con 270.000 votos. Guido acepta ser candidato en abril de 2019 y, en ese momento, ya teníamos pegaditas las elecciones internas. Por lo que hubo que armar todo. En esa oportunidad, teníamos un lema, que era Cabildo Abierto, y un único sublema. El partido salió al revés: fue a la calle, juntó los votos y ahora lo estamos armando. Tuvimos el congreso el 3 de mayo, en el que se autorizó a formar las agrupaciones nacionales. ¿Qué implica? Ensanchar las bases. Nada más. Queremos crecer, y sentimos que estamos creciendo. Y es como lo tienen todos: el Partido Nacional con el Herrerismo, Por la Patria, etcétera, y el Partido Colorado y el Frente Amplio. Simplemente es crear caminos que van a un punto central, que es la candidatura de nuestro líder natural. Acá no hay una división ni nos estamos peleando dentro del partido. Nada que ver. Es crecer para abrir el abanico. Para darle la posibilidad, primero, a los militantes de poder actuar donde se sientan cómodos, y segundo, al votante de elegir lo que entienda como la mejor calle para llegar a Manini.



-¿Cómo surge el nuevo sector?



-Hace más de un año y medio empezaron con que les gustaría entrar por esta puerta, que le dicen Irene porque soy la figura más visible de esta corriente. Pero hasta ahora no tiene nombre ya que aún estamos trabajando. Los compañeros me lo pidieron. Realmente es otra bandera que tomo porque no voy a la cómoda, voy a un desgaste físico, emocional, y de todo. No me levanté un día y dije: “quiero hacer una agrupación”. Tiene todo un proceso, obviamente, con nuestro líder, de idas y vueltas. Entendemos que la agrupación puede ser una muy buena opción, que no va a ser la única. Puede haber dos, tres, cuatro corrientes dentro del Cabildo Abierto.

Irene Moreira. Foto: Francisco Flores.

-¿Cuál es el perfil de esa agrupación que están creando?



-Por sobre todas las cosas, no podemos olvidar la parte social de apoyar a nuestros frágiles. Por algo estamos trabajando fuertemente en el ministerio con el tema asentamientos, porque es una fragilidad extrema. Pero frágiles es todo. Un jubilado que no puede llegar a fin de mes también es un tema de fragilidad y hay muchísimos factores. Creo que es un tema muy sensible y va a marcar a nuestra corriente. Los animales también nos preocupa mucho. El cuidado y la protección, pero también el ordenamiento del cuidado. Cabildo Abierto se nutre de todos los partidos políticos. Es algo totalmente inédito que Cabildo Abierto no se haya extraído de un partido, y todos venimos de otros. Milité toda mi vida en otro partido de la coalición, el Partido Nacional, entonces me conocen de esa militancia que tengo desde la cuna. Por ende, tienen más facilidad de hablar e ingresar conmigo, y estamos teniendo muchos aportes. Si queremos ser opción, y entendemos que podemos serlo para las próximas elecciones, tenemos que darle ese menú a la gente para que elija con quien quiere trabajar y a quien quiere votar.



-¿Cree que Cabildo Abierto siempre está bajo la lupa?



-Siempre nos están mirando. Quizás sea por nuestros jóvenes tres años de vida. Pero nosotros tenemos bien claro lo que queremos y seguimos adelante. Siempre nos ponen como partido machista o con esos epítetos. Cabildo Abierto tiene, de 11 diputados, tres mujeres: Nazmi Camargo por Rivera, Elsa Capillera por Montevideo y Silvana Pérez Bonavita que está haciendo un trabajo muy bueno en Montevideo. De tres senadores, hay una que soy yo, que tuve que pedir licencia para ser ministra. De los dos ministerios, uno es de una mujer. Y así puedo seguir nombrando. En las elecciones nacionales de octubre, en Rivera eran dos candidatas mujeres. En Artigas era una única lista, que era yo. En las departamentales en Florida eran dos listas encabezadas por mujeres.



Las mujeres tienen un rol muy grande dentro de Cabildo Abierto, algo de lo que me siento orgullosa. Y más ahora que hemos creado el Instituto de la Mujer Melchora Cuenca. Consideramos que la mujer no está atrás ni adelante del hombre, está al lado. Es importante la mujer en la política porque da una visión que el hombre no haya. Me siento orgullosa de que para Cabildo Abierto no se necesitan cuotas para poder participar y ser oídas.

-¿Qué espera que falle el Instituto Nacional de Colonización?



- Que falle la verdad, que diga definitivamente que no soy colona ni nunca lo fui, ni mi marido ni mi padre. Da la casualidad de que salió justamente previo al referéndum (de la Ley de Urgente Consideración). Hay un juego político. Nosotros presentamos un estudio de un jurista grado 5 -palabras máximas en derecho agrario en Uruguay- que es contundente: nunca fuimos colonos. Y que el Instituto Nacional de Colonización se expida como tenga que expedirse. Te molesta cuando te tocan a tu familia con mentiras. Mi padre, una persona grande, que tenga que estar pasando por esto... Pero bueno, son parte del juego. No es la forma que tenemos nosotros de jugar, metiéndonos con las familias y las cosas del otro.



-A más de dos años desde que asumió en el ministerio, cerca de medio período. ¿Cuántas soluciones habitacionales lleva concretadas la cartera?



-Cuando llegamos aquí... Me gusta compararlo con un campo que estaba con maleza y una serie de árboles que hubo que limpiar, emprolijar y arar para sembrar y estar hoy cosechando. La pandemia obviamente nos afectó, sería erróneo decir que no la sentimos. Hubo medidas que eran necesarias como el no cobro de cuotas, el no aplicar multas ni recargos, entre otras. Pero es dinero que no entró en el arca del ministerio. Además, hubo un presupuesto comprometido, que estaba cuando asumimos el 1° de marzo. Y la construcción tuvo su paréntesis por el covid-19. Toda esa serie de afectaciones nos hizo, por un lado, no ejecutar rápidamente, pero sí armar el escenario y las herramientas necesarias para construir el mayor número posible en este periodo. Si comparamos los dos primeros años de esta administración con el mismo periodo del gobierno anterior, superamos con alegría el porcentaje realizado. A su vez, hemos hecho una proyección, que la venimos cumpliendo, la cual nos va a permitir -Dios mediante- superar lo que se realizó en el quinquenio pasado.



-¿Qué planes tiene para el ministerio?



-Queríamos ponerle nuestra impronta y, en el paraguas de Entre Todos, hay dos megaproyectos que son Avanzar, que va a trabajar sobre los asentamientos -un tema que nos preocupa y ocupa muchísimo-, y Sueños en Obra, que es de participación público privada y apunta a la clase media trabajadora, que está pagando un alquiler y se le hace imposible el ahorro para tener una entrega inicial para acceder a una vivienda. Lamentablemente, hemos visto que el 79% de los proyectos a través de la Ley de Vivienda Promovida se volcó en Montevideo, el 7% en Canelones, el 7% en Maldonado y el restante en otras partes del país. Pero hay nueve departamentos que no tienen una sola. Entonces, con Sueños en Obra, que tiene un éxito brutal, quisimos tomarle todo lo bueno y derramar hacia el interior del país. Hoy el 72% de los proyectos son para esa zona, por lo que estamos felices de que se logró en tan poco tiempo. Lamentablemente, el déficit habitacional no es solo en Montevideo, donde quizás uno lo vea más.

Críticas a gestión del FA en MVOT



-¿De qué se trata el programa Avanzar?



- Nos ha permitido recibir US$ 240 millones a través de este fideicomiso, lo que nos va a permitir duplicar lo realizando en quinquenios anteriores. Nunca antes se había entregado tanto dinero para dar respuesta a los asentamientos. A pesar de que en años anteriores ha entrado muchísimo dinero, lamentablemente, no se reflejó porque de lo contrario no podríamos tener el número actual, que es un récord histórico. Estamos hablando de unos 650 asentamientos, de los cuales en Montevideo hay unos 300 o 320.



- ¿El plan Avanzar abarca la meta del gobierno para los asentamientos?



- Va a actuar en 120 asentamientos. Nosotros tenemos 40 previstos en el plan quinquenal de vivienda, 20 que tenían algún tipo de estudio pero había quedado en stand-by y 60 nuevos. No nos va a permitir cubrir todo, pero lo importante es que nunca antes se dio tanto dinero para el tema y tampoco se había coordinado el trabajo con las intendencias y las alcaldías. Y, sobre todo, se da la señal de que estamos trabajando y que no es un programa para el quinquenio. Se pone el tema como política nacional, y lo ponemos arriba de la mesa para larga data.