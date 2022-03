Lacalle Pou dijo que no comparte la decisión de Antel de quitar la señal RT de Vera TV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El presidente Luis Lacalle Pou dijo que "no" respalda la decisión del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez de quitar la señal rusa RT de Vera TV por considerar que realiza "propaganda" y "justifica" la guerra entre Rusia y Ucrania que el gobierno uruguayo condena.

En entrevista con El Espectador, el presidente dijo: "No tengo por qué respaldarla yo, no me corresponde. Yo sigo a RT en Twitter".

"Yo no tengo nada que ver en la decisión que toma Antel, como empresa elige en TV Vera. Yo llamé ayer a Gabriel para preguntarle, pero yo no" comparto, añadió

Gurméndez dijo que instruyó suspender la emisión de la señal rusa por ser un "canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país".

La medida generó reacción de la embajada de Rusia quien "lamentó" la medida y también provocó las críticas del oficialismo y la oposición.

El líder de Cabildo Abierto, senador y socio de la coalición multicolor, Guido Manini Ríos dijo en su cuenta de Twitter: "No estamos de acuerdo. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría se hizo algo igual... Nosotros creemos que la libertad de expresión debe respetarse siempre!!". "No importa qué se dice, quién lo dice ni a quién defiende. Importa la libertad!", insistió.



El diputado del Frente Amplio Javier Umpiérrez en tanto realizó un pedido de informes tras considerar que la decisión "es un atropello a la libertad de prensa".