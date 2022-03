Lacalle Pou sobre denuncia de requisa en cancha de Progreso: "Parece Harry Potter eso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras emitir su voto esta mañana en el Liceo Guadalupe de la ciudad de Canelones, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por la prensa respecto a la denuncia de un operativo de requisa en búsqueda de material del "SÍ" en la cancha del Club Progreso y rechazó que haya ocurrido.

En primer lugar el mandatario señaló que no podía dar una respuesta completa porque "tendría un trasfondo político" y todavía estaba vigente la veda, pero enfatizó: "¿A alguien le cabe en la cabeza que la Policía Nacional va a hacer una requisa de listas o de publicidad de un partido político en una cancha de fútbol? Parece Harry Potter eso".



Asimismo, indicó que habló con todas las autoridades policiales y vio los videos de lo que ocurrió.

Consultado sobre lo que se dijo respecto a que no se permitió ingresar a la cancha a personas con elementos identificativos de la campaña por el "SÍ", dijo que no tenía información al respecto.



El mandatario sostuvo que, según tiene entendido, "el procedimiento es de rutina para que no entren drogas o pirotecnia".



Además, consideró que el hecho de que los clubes se hayan solidarizado con Progreso no es un indicador de que no fuera un procedimiento de rutina.