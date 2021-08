Lacalle Pou consideró justo el reclamo de empresas de TV cable, que alertaron sobre viabilidad del sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles al reclamo planteado por la Cámara Uruguay de Televisión para Abonados (CUTA) respecto a la posibilidad de brindar también servicios de telecomunicación ante lo que consideran un modelo de negocios “obsoleto” y “agotado”. “Es bastante justo lo que están reclamando”, dijo el mandatario en rueda de prensa.

Lacalle Pou agregó en rueda de prensa en el marco de la celebración por el Día de la Independencia que “hay discusiones a ver si se introduce algo al respecto en la Rendición de Cuentas”.

Como informó El País este martes, los senadores de Cabildo Abierto plantean incluir en el debate por Rendición de Cuentas un artículo que se venía tratando en el marco de la nueva Ley de Medios: que los cableoperadores queden explícitamente habilitados a “brindar servicios de banda ancha y acceso a internet mediante el empleo de redes propias”.



Según se establece en un borrador al que accedió El País, el objetivo de Cabildo Abierto es que la habilitación a las empresas de TV Cable para que también puedan ofrecer internet es que el texto deje por fuera de este beneficio a empresas grandes de televisión satelital, como Direct Tv.



Si no se determina esto a texto expreso, las empresas grandes podrían brindar ese servicio dado que la nueva Ley de Medios plantea derogar la norma vigente en su totalidad. Y como la ley actual establece que “las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual (...) no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”, al quedar esto sin efecto todos los actores del mercado quedarían habilitados a brindar ambos servicios en simultáneo.



El presidente de la CUTA, Washington Mello, dijo a El País que “la viabilidad de las empresas de TV cable está seriamente amenazada porque todo está orientado al crecimiento de Internet”. “Las empresas no aguantamos más”, remarcó.