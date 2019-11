Lacalle Pou acusó al Frente Amplio de “sembrar miedo y temor”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alguna camiseta de Peñarol en Rivera, y una de Nacional en Melo, pero poca cosa más fuera de la liturgia blanca. El primer acto de la fórmula del Partido Nacional ayer en Treinta y Tres cumplió con el “multicolorismo” que hace varios meses atrás pronosticó el candidato Luis Lacalle Pou.

Banderas de color rojo intenso con el sol amarillo en la esquina superior izquierda, otras tantas con los colores artiguistas de Guido Manini Ríos, y varias remeras del Edgardo Novick, y alguna bandera amarilla del Partido Independiente. Los olimareños seguidores de los partidos que decidieron aceptar el acuerdo de coalición con los blancos se acercaron a la plaza para arengar al candidato Lacalle Pou y su compañera de fórmula Beatriz Argimón.

La postal fue similar a la que se vio sobre el final el día de la elección en Montevideo cuando, tímidamente, se acercaron dos banderas coloradas y una de Cabildo Abierto.



El candidato blanco llegó antes que se pusiera el sol -y si bien no logró la foto con los candidatos de los otros cuatro partidos de la oposición con los que espera ganar la elección- arribó con las bases programáticas firmadas.



Pero la coalición de gobierno estaba entre la gente, entre los militantes de todos los partidos que se acercaron para apoyarla. “Confiamos en usted. Espero no nos decepcione, presidente”, le dijo un hombre mate en mano, colgaban de su cuello la bandera del Partido Colorado y el Pabellón Nacional.

La escena emocionó al candidato y le sirvió de puntapié inicial para la campaña de cara al balotaje el último domingo de noviembre.



“Es la séptima gira en el país desde el 5 de febrero a la fecha”, arrancó Lacalle Pou. “Mucha esperanza”, continuó con la voz notoriamente entrecortada. “Cuando llega el momento que uno dice ya me emocione todo lo que me tenía que emocionar, siempre hay un poquito más. Y realmente estar acá parado y ver banderas flameando que no son de mi partido, me da una profunda emoción, una profunda emoción”, repitió.

“Una profunda emoción y una profunda responsabilidad, que ya la sentíamos”, dijo el blanco, quien en medio de su discurso les recordó a los nuevos espectadores de los otros partidos que desde hace tiempo él viene trabajando por la coalición sellada ayer a la tarde.



El discurso del candidato apuntó a marcar lo que será la estrategia hacia el balotaje. Remarcó que trabajará para “unir a la sociedad”, que hará el máximo de los esfuerzos para que los próximos cinco años sean los mejores de la sociedad uruguaya, que el Frente Amplio está desesperado por mantener el poder, que sus dirigentes están sembrando el miedo y jugando con la esperanza de los uruguayos, y que quiere ganar no para desplazar a la coalición de izquierda, sino que quiere llegar al poder para aplicar el programa de gobierno.

Lacalle Pou y Argimón ayer en Treinta y Tres. Foto: Pablo S. Fernández

Pero también la fórmula pidió a los militantes de los cinco partidos políticos que conforman la coalición que salgan a la búsqueda de los que aún no están convencidos. Argimón pidió ese último esfuerzo.



“Esto no es una alianza para ganar. No quiero ser parte de una convocatoria que sea para sacar a alguien del gobierno. No es que se van, es que venimos”, enfatizó Lacalle Pou.



El candidato blanco -que ahora busca despojarse de ser el candidato solo de los blancos- alertó a la ciudadanía de la campaña que el Frente Amplio va a aplicar ahora.



“Lamentablemente estoy viendo mucha desesperación en algunos gobernantes. Que están más preocupados del poder que del prójimo. Que ven que tienen la chance de dejar el gobierno, que no debería ser tan traumático en una democracia. Y que en estos días le faltan el respeto a los uruguayos y le siembran miedo. Le siembran temor, con la pérdida de trabajo, pérdida de derechos. Es una falta de respeto a los uruguayos”, enfatizó.



Un rato antes en ronda de prensa Lacalle Pou había mostrado su enojo por la forma en que el Frente está haciendo campaña “desinformando a la ciudadanía”. Fue por eso que repitió una vez más que no están en juego los derechos de los trabajadores ni de los ciudadanos en general.

El cierre del primer día de la campaña hacia el balotaje fue en Melo, una ciudad donde los blancos tuvieron una votación muy buena. Con la primera encuesta de intención de voto chequeada en su celular, y la tranquilidad de que los números le empiezan a mostrar el escenario esperado para ganar la Presidencia, Lacalle Pou apeló a la emoción. “Es nuestro momento en la historia”, dijo. Destacó el “coraje” de los partidos políticos para aceptar formar la coalición.



“Hacía falta coraje para ponerse de acuerdo”, dijo y fue interrumpido por una señora con una bandera del Partido de la Gente. “Coraje a vos te sobra, Luis”, gritó. “En realidad nunca es suficiente y por suerte los tengo a ustedes para que me ayuden”, respondió Lacalle.