Lacalle Herrera: "Parece" que Díaz-Canel será "uno más" en defensa de derogación de la LUC

El fin de semana, durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel envió al presidente Luis Lacalle Pou a escuchar a su pueblo, “que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente” que él “impuso” y que “cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal”.

Tras los dichos del mandatario, quien se manifestó al respecto este jueves fue el expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle, quien aseguró que no le sorprendieron los dichos del presidente cubano. “Me parece que para defender la derogación de la LUC es uno más que va a estar participando”, agregó.



A su vez, al ser consultado sobre si consideraba que lo expresado por Díaz-Canel eran una intromisión, Lacalle Herrera respondió: “La izquierda no se fija en tema de países, es un movimiento internacional, así que este señor tomó partido”.



El cruce entre el presidente Lacalle Pou y Díaz-Canel comenzó luego de que el mandatario uruguayo definiera de forma directa a Cuba, Nicaragua y Venezuela, como dictaduras.

Por ese motivo, el cubano dijo que Lacalle mostraba “desconocimiento de la realidad” de su país. “El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas ante la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar en nuestro desarrollo y que el presidente Lacalle no mencionó”, afirmó.



“Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal”, sentenció Díaz-Canel.

En ese momento, Lacalle Pou pidió la palabra y respondió. “El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi Nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, dijo y citó la canción de resistencia cubana “Patria y Vida”: “Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente”, concluyó.



Quien también se pronunció al respecto de los dichos del mandatario cubano fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que días atrás aseguró que le pareció "extraño" que estuviera tan enterado de la situación uruguaya.



"Me pareció un poco extraño, me sorprendió mucho que el presidente de Cuba hablara de la Ley de Urgente Consideración. La verdad me gustó mucho la respuesta del presidente Lacalle Pou", expresó.