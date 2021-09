Delgado dijo que lo "sorprendió" y le pareció "extraño" que Díaz-Canel hablara de la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Extraño". Ese fue el adjetivo utilizado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al respecto de las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México.

"Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal", indicó el mandatario.



Delgado dijo que le "sorprendieron" los datos que maneja y opinó que quizás "alguno tenía un trencito de lo que pasaba en Uruguay", expresó durante una rueda de prensa recogida por Radio Universal este martes.



El jerarca opinó que el presidente Luis Lacalle Pou durante su oratoria en la cumbre se mostró "consecuente con lo que venía haciendo" y recordó que apuntó contra los mismos mandatarios que no invitó a su asunción el 1° de marzo de 2020.



"Me parece que en esos ámbitos (como el de la Celac) está bueno decir lo que uno piensa, con respeto pero de frente", expresó el secretario de Presidencia.



Consultado sobre si considera que alguien le pasó información a Díaz-Canel sobre lo que ocurre en Uruguay, Delgado respondió: "No, no sé, me pareció un poco extraño, me sorprendió mucho que el presidente de Cuba hablara de la Ley de Urgente Consideración. La verdad me gustó mucho la respuesta del presidente Lacalle Pou", expresó.



A los dichos del mandatario cubano, el jefe de Estado uruguayo respondió que en Uruguay "por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse".



Actualmente Lacalle Pou se encuentra en Nueva York participando de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde mañana dará un discurso en el que se espera que mencione nuevamente los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.