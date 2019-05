Lacalle: “No hay lugar para más impuestos o aumento de tarifas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo en La Unión empezó gris. En 8 de Octubre no había el movimiento de la semana y eso habilitó a que la inauguración de un local de la Lista 40 pudiese reunir al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, al senador Javier García y al diputado Rodrigo Goñi con vecinos y vecinas que se acercaron a escuchar.

A las once y media todavía no había mucha gente pero poco a poco la vereda y la calle se empezó a llenar. Cerca del mediodía hablaron García y Goñi hasta que llegó el precandidato. Y entonces, como en cada acto de Lacalle Pou, las banderas amarillas, celestes y blancas se alzaron, con palmas al ritmo del jingle que dice “sentí la energía que mueve tu alma, renová las ganas de luchar”.

El precandidato subió al estrado después de atravesar un túnel de personas que le pidieron selfies y le dieron abrazos. “Nosotros somos gente de unión”, dijo Lacalle, de buzo azul y camisa celeste. Después felicitó a los vecinos por la inauguración de “la casa 40” y comenzó un discurso en el que repasó los principales lineamientos de su programa y además, respondió a los dichos del precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, en una entrevista que publicó ayer El País.

“Hoy desayuné con una entrevista a Daniel Martínez, aparentemente el candidato preferido por el Frente Amplio”, dijo en referencia a la nota. “Celebro su tono. La gente no se merece que los políticos hablemos mal de otros políticos”, indicó. Y agregó: “Hoy el precandidato dijo en esa nota algo bien importante para la campaña electoral que estamos viviendo. Él es un candidato notoriamente importante y le hacen preguntas acerca del futuro del país”.

En esa entrevista, al ser consultado sobre si subiría los impuestos si es electo presidente, Martínez respondió: “Tenemos una estructura impositiva bastante acorde (...) Creo que en general la carga es acorde al país que tenemos. Que si de repente hay sectores que para ayudarlos a ser competitivos requieren algunas exoneraciones, sí”.

Para Lacalle Pou, las declaraciones del precandidato marcaron dos caminos bien distintos para la campaña electoral. “Yo vengo insistiendo hace tiempo en que el Uruguay llega, por alguna razón, a una cruz de caminos en el que tiene que tomar medidas en un sentido u otro. Y estoy hablando de la economía, que es una economía que después de 16 años de crecimiento ininterrumpido terminó con más inflación, con más deuda, con más déficit, terminamos con desempleo creciente. Esa es la situación actual”.

Y añadió que agradece las palabras de Martínez, porque a partir de entonces se trazaron dos líneas bien distintas que empiezan a delinear la campaña electoral. “Esa cruz de caminos en materia económica hoy se empezó a despejar. El que no hable de economía y de qué va a hacer con ella, o no sabe o está faltando a la verdad. Nosotros hemos dicho por dónde hay que ir. Pregúntenle a cualquiera de estos comerciantes que están acá a ver si resisten un impuesto más. No. Cierran. El que suponga que en Uruguay hay más lugar para impuestos o para aumento de tarifas, lo que va a estar logrando es más cierres de empresas y desempleo”, afirmó.

Lacalle Pou insistió en que hay dos proyectos económicos diferentes en el país: “Si alguien dice que en Uruguay hay una base tributaria adecuada a la realidad del país, es que la quiere, por lo menos, dejar. Nosotros vamos en otro sentido: el esfuerzo nuestro es ahorrar y bajar las tarifas públicas”.

“Hay que reprimir el delito”, dijo a los vecinos

El precandidato blanco Luis Lacalle Pou no dejó de reconocer “la vital importancia” del tema seguridad pública para el próximo gobierno. Criticó medidas en las que la Policía retrocedió en operativos en zonas rojas y dijo que en casos así “si somos gobierno y mandamos procedimiento, la policía no retrocede, la señal fue acá manda el más fuerte y no manda el más justo”. Lacalle Pou alegó que la dicotomía entre represión e inclusión es falsa: “Cuando se está cometiendo un delito, cuando tenemos una zona compleja, cuando una minoría armada y violenta en cualquier barrio del país toma la vía de la gran mayoría de ciudadanos pacíficos, hay que reprimir el delito”. Añadió que para que esto sea así “hay que ejercer la autoridad, que no es un derecho, sino una obligación, sobre todo en seguridad pública”.