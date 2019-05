Lacalle Pou cruzó a Martínez y al FA: "No esperaba otra cosa que más aumentos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, participó en la mañana del domingo en un acto en el barrio La Unión organizado por la lista 40. Allí se refirió a la entrevista que el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martinez, concedió al diario El País este domingo. "Desayuné con una nota al candidato preferido del Frente Amplio y no me duelen prendas en decir que celebro el tono, es el que siempre ha tenido".



Acto seguido señaló que Martinez dijo no descartar que haya lugar para más impuestos y que Uruguay tiene una base tributaria adecuada a su país. Sobre esa premisa, Lacalle Pou alertó que allí se develan "dos proyectos bien diferenciados” del rumbo de las políticas económicas del país, porque alguien que dice que Uruguay tiene una base tributaria adecuada insinúa que "por lo menos que quiere dejarla como está”. Lacalle Pou señaló que su propuesta es "en otro sentido” y que se basa en “ahorrar, bajar las tarifas públicas y bajar todo lo que uno pueda en materia de impuestos”.



El dirigente nacionalista destacó que en esta jornada se empezaron a delinear las distintas campañas y que ello será positivo para discutir sobre las distintas propuestas. “Me alegro de corazón que alguien haya dicho las cosas en serio y no le haya sacado la cola la jeringa, no esperaba otra cosa del candidato Daniel Martinez, también les digo, no esperaba del Frente Amplio otra cosa que más aumento de impuestos y más aumentos de tarifas, porque es lo que han hecho, y eso hay que alertarlo”, dijo.



"El que no hable de economía y de qué va a hacer con la economía, o no sabe, o está faltando a la verdad, y nosotros hemos dicho claramente por dónde hay que ir, pregúntenle a los comerciantes si resisten un aumento de impuestos más", agregó Lacalle Pou.



"El que suponga que en Uruguay hay más lugar para impuestos o para aumento de tarifas, lo que va a estar logrando es más cierres de empresas y más desempleo y yo no estoy dispuesto a hacerme cargo de eso", concluyó.