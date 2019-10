Lacalle al FA: "Agradezcan que el aviso dura un minuto porque teníamos para 10 horas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un acto en Durazno, el candidato blanco Luis Lacalle Pou se refirió al spot que el Partido Nacional publicó el domingo a la noche remarcando los fracasos del Frente Amplio durante estos 15 años de gobierno.

"Ahora resulta que se molestan porque hicimos un aviso que se llama 'Hechos y no palabras'. Miren, agradezcan que el aviso dura un minuto porque teníamos para 10 horas de incumplimiento y de despilfarro", destacó el presidenciable.

"Cuando me dicen 'hechos y no palabras' no me oculten que vinieron aquí a Durazno en campaña electoral y le dijeron a los uruguayos que iban a bajar los impuestos y que iban a bajar las tarifas (...) Se olvidaron de la palabra y con los hechos generaron un mazazo tributario y un mazazo tarifario", sostuvo.

Asimismo, añadió: "En el 2014 nos dijeron 'hemos aprendido de los errores'. Le dijeron a los uruguayos, comprometiendo la palabra, que iban a bajar el 30% de las rapiñas y el 30% de los hurtos. Los hechos confirmaron que faltaron a la palabra. Palabra y hechos".

El lunes, tanto Lacalle Pou como el candidato frenteamplista Daniel Martínez coincidieron en Durazno y se acusaron mutuamente de "faltar a la palabra".