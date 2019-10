Lacalle eliminará el decreto que autoriza las ocupaciones y hará cambios a la negociación colectiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato a la Presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se reunió ayer con la cúpula del Pit-Cnt y, si bien él mismo calificó el encuentro como “ameno”, en el intercambio quedó claro que hay dos temas centrales sobre los que las partes discrepan: las ocupaciones de los lugares de trabajo y el sistema de negociación colectiva bajo los parámetros actuales.

Al dirigirse a los sindicalistas Lacalle les dijo: “Esta campaña debe ser de las campañas con más inventos y negación de programas que he visto en mi vida, porque yo ya no sé si tatuarme los Consejos de Salarios o qué (...) Estaba escrito en el 2014, lo escribimos ahora en el 2019 y todavía hay dirigentes y gobernantes que insisten en que vamos a dejar de convocar los Consejos de Salarios”.

No obstante subrayó: “sí tengo que decirles acá que hay que atender a la sostenibilidad. Aquí es donde puede haber una diferencia con el Pit-Cnt, pero tiene que ser sostenible”, aclaró refiriéndose al actual funcionamiento de los Consejos de Salarios.



Tras el encuentro con los sindicalistas el candidato marcó los acuerdos y diferencias que en él quedaron al desnudo. “Estamos de acuerdo en mantener el salario real y los puestos de trabajo; hoy tenemos una seria complicación en el país de desempleo, allí hay que sostener a las empresas abiertas -a las grandes, medianas y chicas- y proteger a los emprendedores, a quienes generan puestos de trabajo y, al mismo tiempo, que la capacidad adquisitiva de los trabajadores no vaya mermando”.



Reconoció que “es un gran desafío que tenemos por delante. Parte de eso se va a deber al peso que el Estado le signifique a cada uno que emprenda, porque si el Estado le pesa mucho al que emprende eso genera más desempleo”.



Más allá de esos acuerdos el candidato reconoció que existen diferencias. En lo que no hay acuerdo es en “la ocupación, tal como hoy se está llevando adelante no creemos que sea legítima. Tenemos que proteger el derecho de propiedad y el derecho de los que quieren trabajar y no lo pueden hacer cuando hay una ocupación”.



“Esos son los límites que claramente hemos establecido. No lo decimos solo nosotros. Lo dice la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que tantas veces ha sido recurrida. Lo han hecho los empresarios, pero también ha sido sostén de las relaciones laborales en la defensa de los trabajadores”, precisó Lacalle.

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, con el candidato blanco, Luis Lacalle Pou. Foto: Francisco Flores

Del otro lado del mostrador, Marcelo Abdala, secretario general del Pit-Cnt, defendió las ocupaciones de los lugares de trabajo. “Es la extensión del derecho de huelga y la tenemos en alta estima (...) Por eso, tratamos de no usarla de manera abusiva”, dijo.



“Sostenemos siempre la primacía de los derechos sociales con respecto a los patrimoniales”, le dijo Abdala al candidato, y agregó: “No es correcto contraponer ese derecho al derecho al trabajo, porque cuando nos vemos obligados a ocupar es porque nos despidieron”, sostuvo.



Finalmente, Abdala definió como “un punto crucial” mantener el funcionamiento actual de los Consejos de Salarios.



Más allá de las diferencias Lacalle subrayó: “Yo no voy a hacer un gobierno para empresarios ni un gobierno para trabajadores, yo voy a hacer un gobierno para el país. Y ese es el fin último. En el acierto, en el error, tratando de centrar las políticas y conociendo los desequilibrios”.

Gira.

Tras la reunión Lacalle Pou viajó a Colonia donde asistió al acto más grande en lo que va de la gira de cierre rumbo a la elección del 27 de octubre.



En su discurso volvió a hacer énfasis en la seguridad y la economía. Pero al mismo tiempo la necesidad de, tras la elección, construir un acuerdo electoral con cuatro partidos de oposición para una coalición que le permita ganarle al Frente Amplio en noviembre.



En esa línea opinó que Uruguay necesita un cambio de signo político en el gobierno para garantizar las fortalezas que se visualizan desde el exterior. Por eso le pidió a la gente el voto de confianza y que salgan a convencer a aquellos que aún no han terminado de definir qué poner en el sobre de votación el domingo 27.



“Tenemos una preciosa oportunidad de recuperar elementos esenciales del ser nacional que nos hicieron ejemplo en el mundo”, dijo.