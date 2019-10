Lacalle Pou respondió a las críticas y dijo que "no" propone limitar acceso a la UdelaR 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, candidato presidencial por el Partido Nacional, dijo en el libro “Once rounds” del periodista Alfredo García que le parecen “justos y lógicos los mecanismos de ingreso y selección”, entre otras declaraciones sobre las reformas que, cree debería discutirse en torno a la educación terciaria en Uruguay. Estas palabras generaron polémica con el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim.

En el “Séptimo round”, uno de los capítulos del libro que se presentó en las últimas horas, el candidato responde una serie de preguntas sobre la educación. En la página 166, García le pregunta: "¿Qué hacemos con la educación terciaria? ¿Es para todos, es para algunos? ¿Masificamos?”, a lo que el candidato del Partido Nacional respondió, entre otras cosas, que le parece “lógico empezar un camino de prospectiva para saber qué vamos a necesitar”. Además, señaló: “Tenemos que decir que si usted va a la Facultad de Medicina sepa, con información clara, cuáles son las posibilidades de éxito, de tener un trabajo, y eventualmente decir cuáles son los cupos para determinada carrera”.

En otro pasaje, Lacalle Pou indica: “A mí, como alguien que le asigna recursos a la universidad, me gusta saber cuáles son los planes, el resultado, cómo se está gestionando. Quiero mi Universidad de la República creciendo en los estándares internacionales, y de hecho hoy no estamos en la conversación”.

A continuación, agregó: “Me acuerdo cuando mi hermano me contaba que iba a un cine a ver la clase de economía, y tenía que ir a no sé qué hora para encontrar un lugar, y a veces quedaba al fondo o afuera. No me parece muy lógico. Si va a ser una política de cupos, ¿van a ser los cupos del que llega temprano, o del que se anotó antes? ¿O mediante un exámen de ingreso y habilidades?”.

En esa parte del diálogo, el periodista dice “O por escolaridad” y Lacalle Pou respondió: “O por escolaridad. No me resisto a hablar de este tipo de cosas”.

En tanto, luego de plantear que la educación es “una inversión social”, el periodista le plantea “la pagamos todos”, a lo que Lacalle Pou responde: “Exacto, y la gran mayoría no va a participar de eso. Me parecen justos y lógicos los mecanismos de ingreso y selección. Si además se tienen otras herramientas, como la educación a distancia”.

Declaraciones "preocupantes"

Estas últimas palabras del candidato generaron polémica. El rector de la UdelaR, Rodrigo Arim, declaró este miércoles a La diaria que los dichos de Lacalle Pou “son preocupantes”, porque son una forma de “trivializar” la discusión. Además se preguntó: “¿Cuáles son las alternativas a los jóvenes que no entrarían mediante los mecanismos de ingreso? ¿Qué otros tipos de mecanismos existen para acceder a la educación terciaria superior?”. Arim también señaló que “los mecanismos selectivos no son objetivos ni razonables”.

Consultado sobre las declaraciones de Arim, Lacalle Pou respondió este jueves en Colonia: "En realidad no es una propuesta”, dijo, y agregó: "Lo que pasa que tenían que agarrar algo para pegarme. Viste que ellos tienen la costumbre de que cada vez que yo digo algo, tienen que buscar algo para pegarme. De hecho, hay cupos en el ISEF, por ejemplo".

También señaló que dentro de su programa de gobierno "no" hay una propuesta al respecto y dijo: "Además es algo que no me corresponde la autonomía de la Universidad (de la República), simplemente es una afirmación como dirigente político, nada más".