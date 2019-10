Lacalle Pou en el Pit-Cnt: "Yo ya no sé si tatuarme los Consejos de Salarios o qué"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, se reunió esta mañana con las autoridades del Pit-Cnt y reiteró que en caso de llegar al gobierno mantendrá los Consejos de Salarios.

"Esta campaña debe ser de las campañas con más inventos y negación de programas que he visto en mi vida, porque yo ya no sé si tatuarme los Consejos de Salarios o qué (...) Estaba escrito en el 2014, lo escribimos ahora en el 2019 y todavía hay dirigentes y gobernantes que insisten en que vamos a dejar de convocar a los Consejos de Salarios", señaló el candidato nacionalista.

"Sí tengo que decirles acá que hay que atender a la sostenibilidad. Aquí es donde puede haber una diferencia con el Pit-Cnt, pero tiene que ser sostenible", aclaró.

En ese sentido, el líder herrerista explicó: "Las medidas sindicales, casi todas compartibles salvo la que ya saben que ahora les voy a contar que no comparto, obviamente que son medidas legítimas y es un derecho. La huelga es un derecho justamente porque muchas veces es la reacción que tienen los trabajadores ante determinados incumplimientos".

"Lo que no comparto es que la ocupación vulnere derechos individuales. El derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. Esos son los límites que claramente hemos establecido. No lo decimos solo nosotros. Lo dice la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que tantas veces ha sido recurrida. Lo han hecho los empresarios, pero también ha sido sostén de las relaciones laborales en la defensa de los trabajadores", añadió.

Por último, Lacalle Pou se refirió a las posibles diferencias y coincidencias que pueden existir con el Pit-Cnt en un eventual gobierno: "Si somos capaces de encontrarnos y si lo que nos diferencia no es tan importante, no es vital, vamos a avanzar. Vamos a tener tensiones, las vamos a tener. Vamos a tener diferencias, por supuesto. Hay en una pareja no va a haber en un gobierno con la central sindical o los empresarios. Yo les digo acá lo que les digo a los empresarios cuando estoy enfrente de ellos: yo no voy a hacer un gobierno para empresarios ni un gobierno para trabajadores, yo voy a hacer un gobierno para el país. Y ese es el fin último. En el acierto, en el error, tratando de centrar las políticas y conociendo los desequilibrios".