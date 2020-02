Lacalle: "No estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro; es personal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo Luis Lacalle Pou dijo que no tiene una "versión oficial" de que el presidente de Argentina Alberto Fernández no vendrá a su asunción el 1° de marzo y que no invitar al mandatario de Venezuela Nicolás Maduro fue una "decisión personal".

"Yo no estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, no es protocolo esta es mi persona que tomó la decisión", dijo Lacalle Pou

El presidente electo agregó: "Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y con muchos Estados y eso no significa que se invite o no invite a determinados mandatarios. En campaña electoral sugerimos hacer un tratado de libre comercio con Cuba. Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés comercial es distinto a valorar que se violan los derechos humanos, entre otros países, en Venezuela".

Según Lacalle Pou esto no cree que afecte el comercio dado que "con Venezuela igual el comercio está bastante complicado entre otras cosas por falta de pago de algunas cosas que hemos vendido".

Lacalle Pou declinó hacer comentarios sobre las declaraciones del Canciller Rodolfo Nin Novoa acerca de que no invitar a ciertos países a la ceremonia de asunción "traerá consecuencias".