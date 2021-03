Lacalle dijo que "por ahora" no habrá nuevas medidas aunque ocho departamentos están en zona roja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó que "por ahora" no se tomarán nuevas medidas para intentar frenar el aumento de contagios de coronavirus que ayer registró su récord de casos diarios y activos en el Uruguay.

"Por ahora estamos en una situación parecida a la de diciembre, cuando estábamos con ciertas preocupaciones", explicó ayer durante su visita a la chacra de Libertad.

"¿Se acuerdan que en diciembre estábamos con ciertas preocupaciones? Se tomaron ciertas medidas. Quizás eran de más fácil puesta en práctica porque empezaban las vacaciones, mucha gente se tomó licencia, no había tanta movilidad", agregó el mandatario.



Ayer el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó récord de casos nuevos con 1.238 contagios en 12.438 test y cinco muertes nuevas. Actualmente hay 9.261 personas cursando la enfermedad, también pico máximo desde que inició la pandemia, y 102 pacientes internados en CTI. Además, hay ocho departamentos en zona roja de riesgo según el índice de Harvard: Rivera, Cerro Largo, Montevideo, Artigas, Tacuarembó, Río Negro, Florida y San José.



"Cuando se mira la movilidad en las distintas ciudades hoy, sobre todo en Montevideo, ha crecido. Esta movilidad que obedece a la vida normal de cada ciudadano, a ir a trabajar, a llevar a los gurises a estudiar, todo eso hace que nos debamos proteger mucho más en lo que hace al tapaboca, lavado de mano, etcétera", manifestó Lacalle Pou.



El jefe de Estado también se refirió al al proceso de inmunización, que inició en Uruguay el 1° de marzo, y planteó: "Tenemos que pensar que para que los uruguayos estén vacunados, o la mayor parte de estos, hace falta tiempo todavía. Y después que estén vacunados, inmunizados".



"A no relajarse porque estemos vacunando", sumó.



Sobre el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la distribución de vacunas, del que Uruguay forma parte, Lacalle Pou dijo que "ha sido claro" que "no ha sido el (mecanismo) que todos pensamos que iba a ser".



"Cuando uno participa de estas instituciones, estos organismos internacionales, supone que va atener resultados más contundentes de los que tuvimos", agregó.



A través de él llegarán, "en teoría, dentro de seis semanas" las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



La agenda del personal de salud priorizado para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer se completó ayer. Hay 31.000 personas que se inscribieron para ser inmunizadas entre hoy y mañana contra el coronavirus. Casi 52.000 funcionarios de la salud están contemplados para recibir la primera dosis de Pfizer.



Además, paralelamente, las mutualistas y hospitales agotaron ayer las 3.000 dosis de Sinovac que quedaban en los centros vacunatorios de todo el país, en lo que fue catalogado por las autoridades como un cierre "exitoso" de la primera etapa de la campaña.



Hasta ayer se llevaban 170.134 personas vacunadas en todo el país.