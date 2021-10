Lacalle: apertura de fronteras no “debería cambiar el tema sanitario”, pero sí la recuperación turística

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este sábado de la inauguración de las obras de pavimentación de los accesos al puerto de Nueva Palmira, en Colonia. Allí habló con la prensa sobre el aumento de los casos de coronavirus en el país y el posible impacto que tendría en ello la apertura de fronteras que se dará el próximo lunes.

Dijo que “lo primero es cuidarse, no hay misterio, y cuidarse es vacunarse”. Además, señaló que revisó números del Ministerio de Salud Pública y allí se ve que en los números de gente contagiada, internada y en los fallecimientos, “notoriamente hay una mayoría de gente que no está vacunada”.

Respecto a la apertura de fronteras, Lacalle Pou apuntó que no hay que olvidar que la gente que viene está vacunada y con el plazo de 14 días de inmunización cumplido. “No debería cambiar el tema sanitario la apertura de fronteras, pero sí lo que estamos esperando: que esta sea una temporada de recuperación turística”, sostuvo.



En ese sentido, Lacalle Pou remarcó que han mantenido conversaciones con operadores de Colonia, de la zona del litoral del país y de la zona este, y todos le han dicho que se está viendo “un gran interés” de turistas por llegar a Uruguay pese a la diferencia de tipo de cambio.



Además, recalcó que se ha conversado con operadores por el tema precios: “No hay que subirse al caballo. Si esta es una temporada de recuperación, lo más importante es que venga la mayor cantidad de gente”, resumió.

Por otra parte, Lacalle Pou se refirió a la situación de los cruceros, que no llegan a Uruguay a causa de una ordenanza de Brasil que el Ministerio de Turismo viene buscando destrabar en las últimas semanas. “Tenemos dos problemas. El primero, de algunas compañías que tomaron decisiones estratégicas en el mundo y la otra es con algunas medidas de Brasil. Se están haciendo tratativas en las dos vías”, explicó.



Al ser consultado sobre la posibilidad de flexibilizar las exigencias para el pasaje de un lado al otro de la frontera en zonas del litoral, el presidente señaló que “es difícil” y puso el ejemplo de personas que hacen “changas” al otro lado del puente. “¿Dónde cortás?”, se preguntó.



En esa línea, mencionó el caso de una familia en Salto que tenía un familiar con cáncer terminal en Argentina y quería despedirlo. “Se habló con Argentina, con Migración y pudieron cruzar, pero hasta dónde extendemos esa situación, es complejo”, resumió.



“Lamentablemente, la pandemia hizo que muchos uruguayos vieran retaceada su libertad de movimientos fuera del país, no dentro porque no decretamos la cuarentena obligatoria. Esperemos que se vaya flexibilizando (fuera del país). Dependerá mucho de nosotros, porque ayer tuvimos 300 y pico de casos y si sigue aumentando sabemos lo que pasa, volvemos para atrás. La idea es cuidarse para que todos puedan hacer una vida lo más normal posible”, agregó.