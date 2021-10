Jutep: no hay “reproches legales” a intendente de Lavalleja por compensación salarial a su hermano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) descartó que haya “reproches legales” en el hecho de que el hermano del intendente de Lavalleja, Mario García, pasara a desempeñarse dentro de la comuna como coordinador de las Juntas Locales y Zonas Rurales.

El caso despertó polémica luego de conocerse que, al asumir nuevas funciones, Ariel García pasó a recibir una compensación salarial por un total de $ 72.300. Así ocurrió el 18 de diciembre del año pasado, cuando el intendente García decidió que su hermano dejara el puesto de peón —Escalafón E 11— por el que había sido contratado unas semanas antes por la anterior intendenta —Adriana Peña— para asumir el nuevo cargo.



El intendente fue llamado a sala por la Junta Departamental para dar explicaciones. Antes, canalizó él mismo la consulta a la Jutep, para saber si había alguna irregularidad. El organismo se abocó a analizar entonces “la situación funcional” de Ariel García González, para concluir que no hay en este caso una “relación de dependencia” entre ambos. Esto es así, según el dictamen, porque el hermano del intendente responde ante el “responsable del Área de Descentralización, quien a su vez reporta al secretario general de la intendencia”, según consigna el fallo al que accedió El País.

La normativa citada por la Jutep es el Código de Ética de la Función Pública, cuyo artículo 36 establece que “queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina”.



Pero para el directorio de la Jutep “se entiende claramente” que el cargo que desempeña el hermano de Mario García “no tiene relación de jerarquía con el intendente departamental” y que además existe entre ambos una “distancia real”, por lo que no se configura ninguna clase de incompatibilidad.



En ninguna parte del dictamen se hace referencia explícita al aumento salarial concedido por García a su hermano como consecuencia de las nuevas tareas asignadas.

No obstante, el dictamen sí consideró que la actuación de García no está en línea con el artículo 13 del código, que entre otras consideraciones afirma que los funcionarios deben evitar “cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”.



En ese sentido, la Jutep evaluó —en una frase que se encuentra subrayada en el documento— que ello “exige reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse”.



El fallo, que sobre el final también defiende la legalidad de la contratación directa —la utilizada en este caso—, está firmado por la presidenta del organismo, la cabildante Susana Signorino, y el director nacionalista Guillermo Ortiz. El Frente Amplio no tiene a un representante en el directorio desde que renunció el comunista Jorge Castro a pedido de su partido, luego de avalar un fallo crítico con el proceso de inversión y construcción del Antel Arena.