Intendente de Lavalleja pide opinión de Jutep

El intendente de Lavalleja, Mario García (Partido Nacional), fue llamado a sala ayer por la Junta Departamental por compensaciones salariales entregadas a funcionarios de confianza política. Una de las compensaciones fue otorgada por el jefe comunal a su hermano por la suma de $ 72.300. Por qué hizo esto fue una de las 20 preguntas realizadas ayer por el edil Mauro Álvarez (Frente Amplio).

El frenteamplista afirmó que el hermano del intendente ingresó a la comuna en noviembre del año pasado en el Escalafón E 11 para desempeñarse como peón. “Eso ocurrió en el período anterior, el de Adriana Peña (exintendenta de Lavalleja). Pero no es un dato menor tener en cuenta que la contratación de esta persona fue el 9 de noviembre, esto quiere decir que sucedió en plena transición”, afirmó Álvarez.



Anoche, el intendente García explicó en la Junta que había pedido una opinión a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la legalidad de las compensaciones a funcionarios de especial confianza.



“Vamos a acatar lo que determine la Jutep. Es el organismo del Estado que analiza cuestiones éticas. La Jutep nos indicará qué debemos hacer”, dijo en sala el intendente minuano.



Consultado por El País, el edil Néstor Calvo (Ciudadanos) expresó que el intendente García había respondido una a una las interrogantes planteadas por el edil frenteamplista. “Surge la inquietud del Frente Amplio por las compensaciones votadas a los cargos de confianza en el presupuesto aprobado hace unos días. Ese presupuesto aún no está homologado por el Tribunal de Cuentas de la República”, agregó Calvo.



El edil colorado advirtió que si el Tribunal no observa el presupuesto de la intendencia, las compensaciones se integrarán a los sueldos de los jerarcas. “Las compensaciones existen desde los años 80. No son inventos de este intendente. No funcionan fuera del marco legal”, explicó Calvo.