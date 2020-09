Tras la jugada del intendente Di Candia, el gobierno negocia por el control de la UAM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo sacó una “carta bajo la manga” para defender la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) ante el Poder Ejecutivo. El intendente Christian Di Candia firmó una resolución por la cual, a partir del 14 de octubre, la comuna volverá a asumir la administración de los bienes inmuebles en donde esta funciona.

La decisión se toma en medio de una discusión entre el gobierno nacionalista y la intendencia del Frente Amplio, ya que el Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto un artículo donde determina que él será quien comande la administración de la UAM.



La medida tomada por Di Candia impide esto, ya que el predio donde está construida la UAM es propiedad de la intendencia. Ahora debería abrirse una negociación para resolver quién se hará cargo.



El artículo 278 del proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo, “por intermedio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ejercerá el contralor administrativo sobre la Unidad Agroalimentaria Metropolitana”, y agrega que la decisión “se funda en razones de juridicidad, oportunidad o conveniencia y se ejercerá a través de observaciones, suspensión de los actos observados y correctivos o remociones que se entiendan pertinentes”.

En 2013 se firmó el convenio por el cual la intendencia le concedió a la UAM la administración de inmuebles en diferentes padrones a los efectos de la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo Parque Agroalimentario, el que incluirá el mercado mayorista de frutas y hortalizas, hoy denominado Mercado Modelo.

Críticas frenteamplistas.

"Si el Poder Ejecutivo insiste en cambiar la gobernanza de la UAM, el Mercado Modelo pasará a operar en las más de 94 hectáreas que ahora volvieron a manos de la Intendencia de Montevideo", dijo el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, ayer en rueda de prensa.



El exintendente y ahora candidato a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, sostuvo ayer que la iniciativa parlamentaria es un intento de “atropello” desde el gobierno nacional. “La intendencia tiene todo el derecho de defender sus potestades, su autonomía y el esfuerzo que se hizo ante el atropello por parte del gobierno. Vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para velar por el bien de todos los montevideanos”, escribió el candidato en su cuenta de Twitter.

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado en Rocha ayer a la mañana sobre este tema, y dijo que quizá se pueda rever lo escrito en el proyecto de ley de Presupuesto.



“Se puede rever, nosotros estamos convencidos de la línea presupuestal que hay que seguir. No nos generaría inconveniente tener una representación de la Intendencia de Montevideo, pero creemos que en el sector de la granja el Poder Ejecutivo tiene que ser quien esté a cargo”, dijo.

En esa misma línea se expresó el ministro de Ganadería, el colorado Carlos María Uriarte, tras una reunión con la Asociación Rural del Uruguay, ayer en la tarde en la Expo Prado.



“Esto es una propuesta, no es un mandato. Se pone a consideración del Parlamento y por lo tanto está sujeto a las propuestas que surjan. Creo que el espíritu que tiene ese artículo es que la gobernanza quede en manos del Ministerio o del Ejecutivo, para que el interés general se acentúe. Lo que no quiere decir que no haya participación” de la intendencia, comentó el ministro.



La bancada del Partido Nacional estudiaba ayer una posible nueva redacción del texto y la búsqueda de un acuerdo.