Jorge Larrañaga: “La reforma duplica al Frente Amplio”

Medio en broma, medio en serio, el líder de Alianza Nacional marcó la línea de trabajo: apretar el acelerador y no dormir durante 27 días. El exagerado pedido de Jorge Larrañaga despertó las carcajadas de sus militantes, pero mostró la intensidad con la que el dirigente del Partido Nacional quiere que se viva la recta final de cara a las elecciones nacionales de octubre.

“No duerman más. ¿Qué derecho tienen ustedes de dormir cuando nos jugamos el derecho nada más ni nada menos que de cambiar la sociedad, hay que luchar, hay que pelear”, ordenó entre risas el senador blanco para arengar a su militancia.



Larrañaga destacó ayer que su hoja de votación al Senado y Diputados será la única que “ensobre” la papeleta del “SÍ” para reformar la Constitución con medidas para la seguridad pública. El resto de los sectores blancos tendrá la hoja a disposición, pero no la anexarán a la papeleta de su sector. O al menos, no hay un anuncio oficial de que vayan a hacer así.



El diputado Jorge Gandini lo expresó de forma directa: “Sus dirigentes dicen que no las van a votar, pero sus bases quieren votar la reforma”, dijo.



Alianza Nacional decidió imprimir diez millones de papeletas para repartir entre aquellas agrupaciones que quieran tenerlas en sus puestos de reparto.



Larrañaga remarcó que el Partido Nacional es clave en el esfuerzo de la militancia para conseguir los dos objetivos: el de la reforma y construir una bancada numerosa de su sector.



"Exactamente hoy, si vamos en términos de estudios de opinión pública, la aceptación de la reforma duplica al Frente Amplio”, declaró el candidato al senado remarcando que esa opción política -la del “SÍ” será la más votada.