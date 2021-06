"Él jamás se va a apartar de la ley", dijo Álvaro Delgado sobre el ministro Germán Cardoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este jueves a la figura del ministro de Turismo, Germán Cardoso, que aparece en escuchas telefónicas realizadas al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, imputado en las últimas horas por cinco delitos.

En rueda de prensa desde Rivera, Delgado manifestó que escuchó las declaraciones del fiscal del caso Jorge Vaz, que "deslindó" a Cardoso del caso. Consideró que las expresiones del responsable de la investigación judicial "eran previsibles, lo conocemos todos a Cardoso".

"Él jamás se va a apartar de la ley en ese sentido y en lo que tiene que ver con sus deberes como funcionario público", señaló Delgado respaldando así al secretario de Estado. Altos dirigentes blancos y colorados también apoyaron al ministro.

El secretario de Presidencia agregó que escuchó las declaraciones que hizo Cardoso "aclarando algunos temas", lo que consideró "bien". Luego, se limitó a no brindar más detalles del caso. "No tengo más comentarios porque no tengo más elementos", dijo.

La bancada de legisladores del Frente Amplio pidió más temprano la renuncia de Cardoso porque consideran que "ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero".

Cardoso expresó esta mañana en Informativo Sarandí que no entabló comunicación con el presidente Luis Lacalle Pou por este asunto, y destacó: "Estoy absolutamente tranquilo. Lo que he hecho siempre es cumplir con mi trabajo", concluyó.