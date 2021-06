Cardoso: "No obtuve ninguna información para mi propio beneficio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo que no obtuvo "ninguna información" para su "propio beneficio" luego de que el fiscal Jorge Vaz afirmara que su voz apareció en las escuchas telefónicas por las que se imputó el delito de abuso de funciones al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira.

Vaz aclaró que no está investigando al ministro y que este no cometió delito alguno. Según supo El País, estas conversaciones tienen que ver con pedidos por hechos puntuales. “Favores no le pedí, lo conozco de toda la vida. Lo llamé en varias oportunidades. Si había picadas y me decían lo llamaba para que mande un móvil”, explicó Cardoso ayer a El País.

Hoy dijo en Informativo Sarandí que era "su obligación como funcionario público" haberle advertido a la Policía "sobre un hecho delictivo", y además agregó que era su "responsabilidad hacerlo" de acuerdo al rol que cumple.



Asimismo dijo sobre las llamadas: "Sí tuve en el transcurso del tiempo, seguramente varias llamadas, tanto con él, como con el jefe, el subjefe y diferentes jerarcas de la policía y de otros ministerios”.

Esto generó reacciones en los dirigentes políticos de la oposición, entre ellos, la del senador frenteamplista Charles Carrera: "¿Habían solicitudes particulares por parte del ministro invocando su cargo? Si esto fue así, debe aclararse, porque sería gravísimo!!", escribió en su cuenta de Twitter.

¿Habían solicitudes particulares por parte del ministro invocando su cargo? Si esto fue así, debe aclararse, porque sería gravísimo!!https://t.co/aj3qW4d98r — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) June 16, 2021

Ante esta reacción, Cardoso sostuvo que "eso forma parte del folclore político" y de hecho, agregó: "El fiscal y el fiscal de Corte fueron muy claros", dijeron que no "había ningún mérito ni que las conversaciones mías configuraban ningún tipo de delito, ni que estaban enmarcadas dentro la investigación que se estaba llevando adelante".



Sobre si entabló comunicación con el presidente de la República, el mandatario dijo que no y sostuvo que continúa "trabajando tranquilo" como lo ha "venido haciendo". “Estoy absolutamente tranquilo. Lo que he hecho siempre es cumplir con mi trabajo”, concluyó.