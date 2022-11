IVA cero para hoteles en temporada: Turismo lo pide, MEF aún no lo considera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de dos veranos con pandemia, el sector turístico se arremanga para lograr una buena temporada. Los operadores pidieron a las autoridades que los uruguayos tengan IVA tasa cero en los hoteles, y el Ministerio de Turismo les dio su apoyo. Desdela cartera de Economía, que debería habilitar la medida, señalaron a El País que esto no está a estudio por el momento.

En tanto, los operadores temen por la diferencia cambiaria con Argentina, que puede provocar una huida de uruguayos y hacer que los vecinos -sobre todo los de menor poder adquisitivo- decidan no venir. En ese marco, se hace foco en Brasil, donde ven potencial y un “interés creciente”.



El ministro de Turismo, Tabaré Viera, cree que será una “buena temporada” la del verano 2023. Se seguirá con la “línea de crecimiento que se verifica trimestre a trimestre después de la apertura de frontera en noviembre de 2021”, sostiene. No quiere “hacer adivinaciones” y dice que la meta es volver al nivel que hubo en 2020.



Los operadores consideran “importante” que los hoteles no les cobren el IVA a los uruguayos durante la temporada “para incentivar a que se queden” en el país, señaló la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera. Esta fue una medida que se implementó durante la pandemia para impulsar el turismo interno, también a pedido del sector empresarial.

El reclamo

Los operadores y el Ministerio de Turismo hicieron el planteo ante el MEF. El líder de la cartera señaló que están “insistiendo” para que se concrete el beneficio. Incluso le harán llegar a Economía un “paquete de argumentaciones porque se trata de un sector muy dispar”. Y explicó: “Trabajan muy bien los cinco estrellas, y algunos de cuatro, pero (el resto) está teniendo dificultades para salir de la crisis”. Además, recordó que “enfrentan una competencia bastante importante por parte de las plataformas por internet que ofrecen alojamiento no regularizado”.



Fuentes del MEF, en tanto, dijeron a El País que en este momento “no se están estudiando medidas” para el sector hotelero. Y agregaron: “Fue algo excepcional que se dio con las fronteras cerradas, no es la situación actual”.



Viera contó que el sector turístico ya tiene una serie de beneficios. Uno de ellos es la devolución del IVA total en gastronomía, hotelería y alquiler de autos a los turistas extranjeros o no residentes. Además, para esos visitantes se estudian “algunos (otros) beneficios, en particular para los de la región que vienen en auto e ingresan por los peajes”.



La diferencia cambiaria con los países vecinos, sobre todo con Argentina y su dólar blue, es una de las dificultades que enfrenta el sector. Viera entiende que, más allá de la “situación adversa” que genera la brecha, Uruguay tiene “enormes fortalezas”. El colorado comentó que “está claro que hay una franja (de un nivel) socioeconómico que siempre venía (desde Argentina) y ahora va a faltar”. No obstante, hay otro sector con “más poderío económico que va a venir”.

Desde el sector empresarial, Cantera -en igual sintonía a la de Viera- explicó a El País que el sector hotelero vive dos realidades diferentes. Por un lado, “en general, los hoteles de cuatro y cinco estrellas están trabajando muy bien y están concretando reservas de cara a la temporada”. Pero en “aquellos que dependen de la clase media argentina” quizás es donde “tenemos todavía una situación más compleja y con menos certezas”.



En ese marco, se está apostando por Brasil, donde el ministerio -contó Viera- ve una “gran potencialidad” ya que “son muchos millones” de personas. En ese sentido, comentó que están trabajando para la promoción del turismo en el sur, en particular en Santa Catarina y San Pablo.



Por su parte, Cantera contó que en este último tiempo “el foco está puesto en Brasil”, desde donde vienen “muy pocos turistas” teniendo en cuenta la potencialidad del país.



Además, el ministerio está con la mira puesta en la “recuperación de la conectividad aérea”. El ministro indicó que se “están confirmando nuevos vuelos” y más “destinos en los países con los que ya tenemos” conexión. Puso de ejemplos Florianópolis, Bahía, Recife; y mayor frecuencia a partir de noviembre desde San Pablo, no solo hacia Montevideo sino que también a Punta del Este.



El Ministerio de Turismo también trabaja en otros países de la región, como ser Chile. Por su parte, Cantera señaló que es un “destino cercano donde la conectividad es costosa”. Hubo una caída en la frecuencia aérea, y ahora se espera por “una reactivación que mejore los precios de los boletos”, sostuvo.

Sector

La actividad turística fue una de las que más sufrió por la pandemia. Por el impacto del covid-19, en los Consejos de Salarios los trabajadores y las empresas firmaron dos períodos puente de un año.



Ahora están en negociaciones para un nuevo acuerdo, esta vez por cuatro años. Pero los trabajadores no aceptan las pautas que planteó el gobierno. Argumentan que no se genera la recuperación salarial del 10,5% que se convino con el Poder Ejecutivo y que, además, se generaría una “pérdida mayor” de las remuneraciones en 2026, dijo a El País el secretario general del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, Óscar Andino.



Por ese motivo, están elaborando una propuesta de ajuste a solicitud de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (ARU), Cambadu y el Poder Ejecutivo, que se presentará en la próxima reunión tripartita que se llevará adelante el próximo 21 de noviembre.