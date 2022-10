Turismo: precios para el verano y la preocupación por el “argentino clase media” más la “fuga” de uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La temporada de verano de 2023 está cada vez más cerca, por lo que las principales empresas dedicadas al negocio inmobiliario en los diversos puntos turísticos del país ya han comenzado a recibir ofertas de turistas locales y unos pocos extranjeros.

Los más importantes balnearios de Maldonado y Rocha mantiene las consultas de residentes en Uruguay y extranjeros de clase alta, pero temen que no lleguen turistas de clase media -tanto argentinos como brasileños- por los ya conocidos problemas económicos y políticos que transitan actualmente ambos.



El País dialogó con los principales ejecutivos de turismo de dichos departamentos para saber cómo viven la llegada de la temporada y cuáles son las ofertas que más han tentado hasta el momento a los turistas que eligen a Uruguay para pasar sus vacaciones.



Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria (CIU), dijo que el principal foco de consultas por parte de los turistas arranca desde Canelones -sobre todo en Parque del Plata y Atlántida- y llega hasta la tan demandada Punta del Este. Además, agregó que Colonia también se ha posicionado como un nuevo punto de interés para hacer turismo gracias a su variada oferta gastronómica y la tranquilidad que transmite el lugar comparado a los destinos usuales para vacacionar en la costa uruguaya.

Respecto a la incertidumbre que genera la actual situación de los países vecinos, Medina admitió que los turistas extranjeros “han consultado precios pero no tanto como otros años, ya que actualmente se les hace caro venir a Uruguay”. De todas formas, aseguró que la gran mayoría -sobre todo los turistas de alto poder adquisitivo- han optado por pagar un poco más a la hora de alquilar una casa o apartamento, pero por menos días de lo habitual. “Para ellos la temporada de verano en Uruguay se acortó significativamente, por lo que en la segunda quincena de enero y en febrero vamos a tener que recurrir al turista local para generar niveles positivos en el sector”, indicó a El País.



En cuanto a las consultas realizadas por los uruguayos, comentó que Punta del Este “siempre se lleva el primer puesto” por un tema de infraestructura y servicios para el turista, pero Piriápolis también es muy bien vista por los habitantes de Canelones debido a su proximidad, por lo que esa zona también ha generado interés en el público local.



Respecto al destino estrella del turismo local, Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado (Cipem), afirmó a El País que “lo más solicitado son propiedades grandes, con vista al mar y de alto costo, generalmente ubicadas en la península, Playa Brava y Mansa”.



En relación a esto, Medina explicó que la seguridad ha sido un diferencial para que la gente opte por los apartamentos sobre las casas, pero exigen que tengan algún diferencial tales como: parrillero, piscina, balcón con vista al mar y espacios de recreación (como por ejemplo canchas deportivas), por lo que los complejos de apartamentos se convierten en una de las opciones más viables a la hora de cumplir con estos requisitos.

En cuanto a precios, Sena declaró que hay propiedades que por la primera quincena de enero rondan entre US$ 10.000 a US$ 15.000 o hasta US$ 100.000 -si es que el turista decide alquilar el mes entero-, aunque dijo que quienes optan por esta segunda propuesta son muy pocos.



Además, Sena indicó que desde Cipem han puesto condiciones a quienes ponen a disposición su propiedad para alquilar: debe estar pintada, en muy buenas condiciones y su precio no puede ser más alto en comparación al de la temporada anterior, ya que de esa forma se aseguran que la clientela se mantendrá para esta temporada y además recomendarán a sus conocidos el lugar para futuras ocasiones.



“Comparado a la temporada pasada el movimiento es superior, pero sigue siendo inferior al período pre pandemia, ya que no se han alcanzado esos niveles de alquiler. Aún así creemos que será una temporada positiva, pero la situación de la región preocupa y mucho”, agregó Sena.



La incertidumbre por la falta de turistas extranjeros también ha llegado a Rocha. Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, expresó a El País que las consultas hasta el momento han sido realizadas por “los clientes regulares para la primera quincena de enero, pero más que nada público nacional. Para el resto del verano aún no hay prácticamente demanda por parte de los extranjeros”.

Es más, su principal preocupación no es que falten turistas extranjeros, sino que “el público uruguayo que suele vacacionar aquí se vaya a Argentina por la diferencia cambiaria”.



Señaló que el precio de los alquileres es el mismo que el de la temporada pasada. “Las propiedades en alquiler van desde los US$ 80 diarios y hasta en algunos casos US$ 150 O US$ 200, dependiendo el tamaño de la vivienda”, dijo Pereira.



El fin de semana que pasó (con el feriado de ayer) puede ser un “termómetro” de la temporada. Según datos de la Dirección Nacional de Migración, entre viernes y domingo, 84.411 personas salieron de Uruguay (58.986 fueron uruguayos, 19.779 argentinos, 2.308 brasileños y 427 paraguayos), mientras que 69.256 personas ingresaron al país (34.107 fueron uruguayos, 25.821 argentinos, 4.692 brasileros y 560 estadounidenses).

La evaluación de los hoteles en Punta del Este para el 2023



Los hoteles de la costa uruguaya también esperan con ansias la llegada del verano. Muchos de ellos toman como referencia este fin de semana largo que pasó para tener una estimación de cómo irá direccionada esta próxima temporada veraniega en base a las reservas realizadas y el país de origen de cada uno de los turistas.



En diálogo con El País, Franco Manzino, vicepresidente del Centro de Hoteles de Punta del Este, afirmó que tras el feriado largo, los hoteles socios de esa gremial que estuvieron abiertos llegaron al 80% de su ocupación. “Analizando esta situación, podemos deducir que nuestro destino es muy solicitado por los diferentes turistas”, agregó.



La nacionalidad de quienes se hospedaron este fin de semana largo también les da indicios sobre cuántos extranjeros llegarán a las costas uruguayas en los próximos meses. Manzino aseguró que un 60% de los turistas eran locales, un 30% era representado por argentinos y el restante 10% se dividía entre brasileños, chilenos y de algunas otras nacionalidades.



“Este dato es muy importante, ya que se puede ver la importancia del volumen del turismo interno, lo cual demuestra lo positivo que sería para esta temporada que los uruguayos tengan tasa 0% de IVA al igual que los extranjeros”, opinó Manzino.

El presidente de la gremial de hoteles de Punta del Este dijo que en noviembre el balneario contará con una buena ocupación debido a la gran cantidad de eventos que se desarrollarán allí. En cuanto a diciembre, sostuvo que por el momento no tienen reservas, solo para fin de año y los primeros días de enero. Agregó que quienes han hecho estas reservas mayoritariamente son turistas brasileños y extrarregionales. En relación a los hoteles de mayor categoría -cuatro o cinco estrellas-, Manzino dijo que ya tienen un buen porcentaje de reservas -alrededor del 80%- pero no es esa la realidad de los de dos o tres estrellas.