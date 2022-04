Iturralde informó que el edil Juan López "no pertenece más al Partido Nacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo en conferencia de prensa que el edil Juan López, que este martes dio el voto decisivo para aprobar un fideicomiso de US$ 44 millones para obras en Canelones, "no pertenece más al Partido Nacional".

"Hemos llegado a un entendimiento y, más allá de que fue elegido por el Partido Nacional, le pedimos la renuncia a la banca", dijo el dirigente partidario.



"Los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido y, por consiguiente, no nos parece apropiado que continúe integrando nuestra colectividad. Somos un partido de hombres libres, pero somos un partido de hombres responsables, que sabemos que la política requiere el entendimiento en una colectividad y el diálogo entre colectividades. Y no los diálogos personales, que no sabemos cuáles son los fines pero naturalmente no son lo mejores para todos nosotros", añadió.



"Dado los episodios que sucedieron, nos parecía que no tenía sentido la continuidad del edil en el Partido Nacional. Estas cosas no enaltecen a la política y lo mejor era que liquidáramos lo antes posible el tema", indicó.

Iturralde comentó que entienden "que, políticamente, la banca es del Partido Nacional y, por consiguiente", la reclamaron. "Desde el punto de vista jurídico, es una vieja discusión en la cual no hay un acuerdo absoluto en la doctrina", agregó.

El presidente del Partido Nacional señaló que están "dispuestos a dialogar", pero "con diálogos adecuados donde se contemplen a todas las partes" y no tratando de encontrar los "votos por fuera de la colectividad", apuntó Iturralde.



Por otra parte, comentó: "Con relación a las palabras de Aparicio Saravia sobre dignidad arriba y regocijo abajo, creemos que hay que tener un poco más de respeto por nuestros mártires y cuidados con las citas. Y, mucho menos, vamos a aceptar consejos de cómo tratar a los peones que nos da el intendente Yamandú Orsi, precisamente él, que forma parte del MPP junto con los tupamaros. No nos van a decir como tratar a los peones, ¿no? Nosotros no hemos transitado ese camino jamás y, por consiguiente, no le aceptamos los consejos que nos realiza".