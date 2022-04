“Me acusan de traidor", dijo edil blanco que votó fideicomiso de US$ 44 millones para Orsi

“Yo les transmití a los diputados y ediles que me quisieron escuchar que en Canelones no podemos seguir esperando", dijo el nacionalista que votó los US$ 44 millones para la Intendencia de Canelones.<br>