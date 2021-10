Cámara de Diputados indagará quién filtró información reservada de Kirma enviada a comisión investigadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comisión investigadora que analiza la gestión realizada en el Ministerio de Turismo desde el año 2010 hasta agosto de 2021 solicitó el inicio de una investigación administrativa por parte Diputados para verificar si "la filtración de una información secreta" salió de la Cámara de Representantes o no.

"Eventualmente, la investigación podrá llegar a conclusiones respecto a la actuación de funcionarios", expresó este viernes en rueda de prensa el diputado Juan Martín Rodríguez.



Por su parte, el representante Gustavo Olmos indicó que si la filtración hubiese sido por parte de un legislador, la Constitución y la ley prevén que se trata de "una falta grave que puede aparejar sanciones por parte de la cámara".



"Si fuese el caso de un funcionario, puede haber sanciones administrativas, pero nosotros tenemos absoluta confianza de que no fue desde la Secretaría de la comisión desde donde se filtró esta información", expresó.



La filtración mencionada por los diputados fue publicada este viernes en una nota del diario El Observador titulada "Respuestas reservadas: qué dijo Kirma ante la comisión investigadora".

Según el relato de Rodríguez, se trata de información proporcionada por la empresa Kirma a la comisión investigadora, la cual solicitaron que tuviera "carácter confidencial" y que por tanto no consentía "su divulgación pública".



"Ante esta situación que nos fue adelantada telefónicamente por parte del asesor legal de la empresa Kirma, advertimos esta situación y la comisión debió resolver cómo proceder. De forma unánime acordó declarar secreta la información, hasta tanto se diera conocimiento a la misma, pudiésemos tener acceso y una vez conocida, leída y verificada intercambiar con Kirma aquella información que a nuestro juicio revestía el carácter de público y que ellos nos indicaron que no tenían problema a priori en divulgar", indicó el diputado.



Siguiendo esta solicitud de manejar como confidencial los datos enviados por la empresa, se solicitó a la Secretaría de la Comisión que preparara la información y la entregara "en un sobre cerrado".



"Recién en horas de anoche, la secretaría había terminado de imprimir ese material y por lo tanto aún no nos fue entregada esa información. Hasta el momento ninguno de los integrantes de la comisión hemos tenido acceso", aseguró Rodríguez. "No obstante en un periódico hoy, supuestamente, se filtró esa información. Digo supuestamente porque no podemos decir que así fue porque no la conocemos", agregó.



Ahora se esperará que la investigación administrativa determine quién fue la persona que informó a la prensa acerca de los datos recibidos para que fueran analizados por la comisión y que tenían carácter de confidencial.