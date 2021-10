Colaborador de Germán Cardoso: "Conecté a Kirma con Sarasota"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-“¿Recibiría usted, o alguien que conozca, una comisión o similar de la empresa Kirma?”, preguntó la bancada del Frente Amplio a Elbio Rodríguez, colaborador del exministro de Turismo Germán Cardoso.

-“No en este caso” -respondió ayer en la comisión investigadora por compras de publicidad de 2015 al 2020.



-“La pregunta 23 dice: “¿Recibiría usted, o alguien que conozca, una comisión o similar de la empresa Kirma?”. Su respuesta fue: “No en este caso”. Le pido que amplíe a qué se refiere, si es a otros casos, en otros negocios. Es una pregunta que me quedó inconclusa”, señaló el diputado del Frente Gustavo Olmos, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

-Con ‘no en este caso’ me refiero a lo siguiente: la idea, cuando acerco a Kirma a Young & Rubicam, era ajustar el presupuesto lo más que se pudiera para poder ganar al cliente. El objetivo como empresario -mío y de la intermediación que hice- era lograr que Kirma se convirtiera en un proveedor digital de la agencia”, explicó Rodríguez.



Según dijo, buscaba que pudiera dar servicios “no solo a Turismo”, sino a otros ministerios o entes del Estado, como Antel, Banco de Seguros y a las propias empresas privadas que Young & Rubicam tiene en su cartera. “Es decir, quería generar una buena impresión, una buena relación costo-beneficio para la agencia, que pudiera contrastar y, a partir de ahí, mi idea era poder generar un negocio lucrativo. En esta no había comisiones”, concluyó.

En el Parlamento, Rodríguez admitió que fue él quien acercó Kirma a la agencia de publicidad y también que fue por su iniciativa que la empresa de Estonia quiso ceder los créditos a otra compañía de Miami (Sarasota) para cobrarle US$ 280.000 a Turismo.



“Yo fui quien llevó a la agencia Young & Rubicam a la empresa Kirma, como sugerencia a la mejor empresa de comunicaciones del Uruguay. Sí, yo se la llevé. Eso es cierto; no hay nada para objetar ni para decir”, reconoció Rodríguez. Lo que sí rechazó es que se diga que la llevó “el asesor de Cardoso”.



“Yo no fui en nombre de Cardoso, ni Cardoso estaba al tanto; así que poner esto por parte de la agencia… Desconozco la intención y desconozco cuál fue el tenor”, añadió en el Parlamento.

Según Rodríguez, “a pedido de la agencia” le envía la propuesta de Kirma al adscripto de Cardoso, Daniel Reta. “La agencia me dice: ‘Presente la misma propuesta al ministerio” y yo se la pasé a Reta”, insistió.



En ese marco, aclaró que le mandó a Reta la propuesta original de Kirma, que era de US$ 31.000 por mes. “Eso es corregido por la agencia Young & Rubicam. Es corregido. Me dice: ‘No, esto no. Lo que hay para Google son US$ 280.000 (no por mes, sino en total)”, subrayó. “Yo lo traje (a Kirma), yo lo llevé a la agencia Young & Rubicam, y a solicitud de la agencia se ingresó por el ministerio”, añadió en la misma versión.

¿De dónde surge el vínculo de Rodríguez con Kirma? El excolaborador de Cardoso dijo que mantuvo una relación durante “un año y algo” por negocios previos. Además dijo conocer a dos responsables de Kirma: Andrew y Giorgios, el socio fundador de la empresa.



Cuando Kirma no puede cobrar porque el Banco República no paga al banco de Bélgica, el Ministerio de Turismo solicita a Kirma una alternativa. En ese momento, Rodríguez sugiere a la empresa de Estonia que pida que se le pague por medio de Sarasota. “Yo conecto a Sarasota con Kirma; las conecto y ellos, a partir de ahí, hacen la cesión de crédito desde Kirma Services a Sarasota, ¿ok?”, concluyó Rodríguez. Luego aclaró que cuando presentó la empresa de Estonia a la agencia no colaboraba con Cardoso.

Cruce con el FA.

Al final de su intervención, Rodríguez hizo un fuerte descargo contra los diputados del FA por entrevistas en la prensa donde hablaban del tema Kirma y en las que, según él, lo sometieron al “escarnio público”. “Me vincularon con cosas muy desagradables, sin tener ninguna prueba de nada, sin haberme escuchado, y simplemente me llevan a la justicia penal”, se quejó. “Ustedes alentaron desde la cámara, desde los medios, determinada información que es falsa; completamente falsa”, añadió en un ambiente muy tenso.



Mientras pasaba un video con las notas de los legisladores, Rodríguez contestó a una de las intervenciones del diputado Eduardo Antonini acerca de la tramitación de una ciudadanía electrónica para acceder a otra cuenta bancaria: “Si hubiera sido tan fácil, habríamos abierto otra cuenta para recibir. Claramente no es tan fácil”, en alusión al cobro por parte de Kirma.