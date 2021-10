Declaran exasesores de Cardoso en investigadora; FA presentó 35 preguntas

La comisión investigadora que indaga en la gestión del Ministerio de Turismo desde 2010 a 2021 recibe este jueves a Elbio Rodríguez, exasesor del exministro Germán Cardoso, y Óscar Iroldi, que se desempeñó hasta el 5 de octubre como coordinar técnico para la supervisión del área de marketing. El Frente Amplio presentó en esta instancia un listado de 35 preguntas.

Hasta el momento, han pasado por la investigadora varios integrantes de la última gestión en Turismo, que estudia las denuncias en esa cartera sobre compras y gastos desde marzo de 2020 a julio de 2021, así como la contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021, momento en que renunció Cardoso.

Las preguntas a Rodríguez

¿Qué función cumplió usted durante el periodo en el que el Sr. Germán Cardoso fue Ministro de Turismo? ¿Cuánto tiempo duró su vinculación con la gestión de Cardoso?



¿Cuál es su vinculación con el sector turístico en general?



¿En su condición de “asesor honorario” percibió alguna prestación, viáticos, reintegros de gastos u otro beneficio por la tarea que realizaba?



¿Tenía usted acceso a los sistemas de gestión del Ministerio? En caso afirmativo, ¿con derechos de consulta o de registro o autorización? ¿Cómo materializaba su labor en el MINTUR y seguía los procesos administrativos relacionados con los temas de publicidad



¿Existió un plan estratégico de desarrollo de la gestión?



¿Cuáles eran los criterios en base a los cuales se definían los canales e inversiones para publicidad digital?



¿Cuáles eran los criterios en base a los cuales se definían los canales e inversiones para publicidad en vía pública, interna y externa?



¿Conoce usted las cifras aproximadas que invertía anualmente el Ministerio en el período 2015-2019 en publicidad digital a nivel global y en vía pública a nivel nacional?



¿Qué criterio se utilizaba para solicitar o no opinión de la Agencia en las contrataciones de publicidad digital o en vía pública?



¿Se realizaban reuniones de gabinetes? ¿Con qué asiduidad se daban esas coordinaciones? ¿A qué autoridades del Ministerio incluían? ¿Cuáles eran los objetivos?



¿Quiénes integraban el comité de marketing y cuáles eran sus funciones?



¿Usted conocía al Dr. Daniel Reta con antelación al vínculo desde el Ministerio de Turismo? ¿Cuáles eran las funciones del Dr. Daniel Reta como adjunto del Ministro Cardoso? ¿A qué información tenía acceso el Dr. Reta en su condición de Adjunto?



¿Qué vinculación tuvo o tiene con la empresa Young & Rubicam? ¿Qué opinión le merece el trabajo de esa empresa en su vinculación con el Ministerio de Turismo?



¿Tiene usted vínculos comerciales de algún tipo con los Sres. Mario Bonanata, Oscar Iroldi, Daniel Reta, Remo Monzeglio o Germán Cardoso?



Preguntas específicas



Preguntas en relación al vínculo del Sr. Elbio Rodríguez con la empresa Kirma Services OÜ



¿Cuál es su vínculo con la empresa Kirma?



¿Conoce a las personas responsables de Kirma? ¿Puede decirnos cuál es el origen de la empresa y qué experiencia tiene la empresa en nuestro país?



¿Usted tiene algún grado de vinculación con la empresa Sarasota Global Investment? ¿Conoce a sus representantes?



¿Usted sabe qué rol jugó la empresa Sarasota y cómo llegó a ser la intermediaria de Kirma ante el Ministerio de Turismo para el pago del servicio?



¿Usted conoce a la Sra. María Campana Albán?



La empresa Young & Rubicam, mediante un comunicado emitido el día 4 de octubre de 2021 dijo que “la propuesta de la empresa Kirma, llegó a la agencia desde el ministerio a través del Sr. Elbio Rodríguez y del asesor del ex Ministro German Cardoso, Dr. Daniel Reta. Tanto Rodríguez como Reta enviaron la propuesta de la empresa Kirma por separado y por escrito, para que la misma fuera incluida en el plan de medios digitales del Ministerio de Turismo”.



¿Lo que expresa la empresa en este comunicado, es así?



De ser así, ¿Por qué razón fue enviada la propuesta por privado a la empresa Y&R y no se inició el expediente con esa solicitud?



¿Cómo le llegó la propuesta de la empresa Kirma a usted? ¿Recibió la propuesta o usted junto a Reta fueron a buscarla?



¿Cuáles son los antecedentes de la empresa Kirma y que justificaron su contratación por parte del Ministerio?



¿Usted puede decirnos si la empresa Kirma realizó el servicio por la cual se la contrató según expediente 2020-9-1-0002067 de fecha 28/12/2020? De ser así ¿En qué periodo se cumplió ese servicio y mediante qué medios se realizó la difusión?



¿Recibiría usted, o alguien que conozca, una comisión o similar de la empresa Kirma?



Sobre las compras de publicidad en vía pública



¿En qué evaluación y objetivos se basó la propuesta de contratación de publicidad en vía pública a Netcom por USD 800.000 que no fue avalada por el entonces Director Nacional de Turismo, Dr. Martín Pérez Banchero?

Expediente 2021-9-1-0000735 para contratación de espacio publicitario en vía pública.



Del expediente surge una recomendación de 3 adjudicaciones a JC Decaux, por $2.277.460, $727.652 y $1.293.564, en todos los casos impuestos incluidos, que cuentan con informe favorable de la agencia.



También hay una recomendación de adjudicación de $ 24.384.053 impuestos incluidos a Satenil S.A. (Netcom), pero en los informes de la agencia recomiendan 'evaluar la propuesta para su consideración en caso que se entienda que está alienada a la estrategia vigente del Ministerio.'



¿Cuál fue la evaluación que se hizo para proponer esta contratación a Netcom y dentro de qué estrategia estuvo enmarcada? ¿Qué período y territorios cubrió?



Del expediente no surge que haya existido resolución del Ministro, intervención del Tribunal de Cuentas, informe del Ministerio de Economía y Finanzas ni reserva presupuestal en SIIF.



¿Sabe usted si esos requerimientos fueron cumplidos? En caso afirmativo, ¿Sabe usted por qué no figuran en el expediente? En caso negativo ¿sabe usted las razones y quién dispuso que no se siguieran esas etapas en el proceso de compra?



Sobre el Hotel Serena



Debido a su cargo de asesor, ¿Usted estaba en conocimiento de la situación del Hotel Serena?



¿Una Sociedad integrada por el Dr. Reta compró o intentó comprar el paquete accionario de la Sociedad Concesionaria del Hotel Serena?



Ha trascendido que se convocó a acreedores de la sociedad que tiene el comodato sobre este hotel, en un estudio notarial que funciona en un local de su propiedad o de familiares suyos. ¿Esta información es correcta?



¿Cuál fue el motivo por la cual se realizó esa convocatoria, además de evidenciar el interés en la compra del negocio de Hotel Serena?



Sabe usted si el ex ministro German Cardoso ¿Estaba en conocimiento de esta situación?



¿Usted tiene conocimiento si el Dr. Daniel Reta dejó de integrar la empresa Galiza S.A.? ¿Podría decirnos desde qué momento, su pareja tiene vínculo con la empresa Galiza S.A.?



Semanas atrás el Sr. Bonanata, en declaraciones aparecidas en el semanario Búsqueda, manifestó ser es el actual propietario del negocio que funciona en el Hotel Serena y que está haciendo reformas en ese edificio. ¿Le consta que esta sea la situación?



¿Tiene información sobre si el Sr. Bonanata intentó contactarse con el MINTUR para comunicar los cambios y la intención de hacer reformas en el Hotel Serena, y que el Ministerio no le habría contestado?