"Yo nunca conocí a Kirma", afirmó asesor de Cardoso que declaró en investigadora de Turismo

"Yo nunca conocí a Kirma", aseguró en rueda de prensa Daniel Reta, asesor del exministro de Turismo, Germán Cardoso, sobre la empresa estonia que fue contratada de forma directa por el Ministerio de Turismo para realizar publicidad en internet.

Tras comparecer en la comisión investigadora que indaga en la gestión del Ministerio desde 2010 a 2021, Reta mostró un documento y aseguró que se lo envió "el señor Elbio Rodríguez" para que él lo "presente en la agencia Young & Rubicam, que es la que se encarga de todo esto". Aseguró que el exministro Cardoso "no tenía idea de esto", y remarcó: "Yo no presenté Kirma, presenté esto (en referencia al documento que exhibió)".

Consultado sobre por qué Rodríguez le envió ese documento, dijo: "Me manda esta propuesta para ser evaluada por la empresa (Young & Rubicam). Yo después de ahí no tengo idea cómo siguió el proceso".



"No tengo idea en qué se transformó. Creo que esto fue cambiado completamente. Por eso le digo que yo desconocía Kirma. Esto fue lo que yo presenté, no Kirma", aseguró.



Contrariamente a lo que dice Reta, la agencia de publicidad había señalado a través de un comunicado el pasado 4 de octubre que el asesor presentó la propuesta de Kirma junto a Rodríguez.



"Young & Rubicam aclara que la propuesta de la empresa Kirma llegó a la agencia desde el ministerio a través del Sr. Elbio Rodríguez y del asesor del ex ministro Germán Cardoso, Dr. Daniel Reta. Tanto Rodríguez como Reta enviaron la propuesta de la empresa Kirma por separado y por escrito, para que la misma fuera incluida en el plan de medios digitales del Ministerio de Turismo. La agencia cuenta con la documentación probatoria que sustenta la presente aclaración", indicó la agencia en esa oportunidad.