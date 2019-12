Inversiones en UTE, el Ejecutivo da marcha atrás y no utilizará fondos propios del ente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el gobierno electo hubo alivio. También en UTE. En su plan de obras, el ente había dispuesto que el cierre del anillo de alta tensión Tacuarembó-Salto-Chamberlain, con bajada para UPM2 se haría mediante un fideicomiso.

La ventaja de este sistema de financiación es que UTE paga a largo plazo. Sin embargo, hace diez días, desde el Ministerio de Economía se transmitió, en forma verbal a integrantes del Directorio, que la obra se iba a hacer con fondos propios. Ello, según fuentes de UTE, iba a jaquear las inversiones en el área “Distribución” de energía en el próximo período.



El cierre del anillo costará US$ 300 millones a UTE.

El miércoles 11, una alta fuente del Partido Nacional dijo a El País que, al igual que lo que ocurrió con las tarifas públicas, el gobierno saliente pretende, con ese mecanismo, obstaculizar el objetivo del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de bajar el gasto del Estado en US$ 900 millones anuales.



Sostuvo que la estrategia de la administración de Tabaré Vázquez “es sembrar de muertos el camino del nuevo gobierno. No aumentar las tarifas públicas en enero de 2020 y reducir o congelar las inversiones de UTE”.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía habría transmitido, en forma verbal a directores de UTE, que se mantendría la licitación para que el ente realizara la obra del cierre del anillo mediante un fideicomiso. Es decir, se retornó al plan original de la empresa.



“Ello permitirá a UTE, en el próximo período, realizar otro tipo de inversiones”, dijo una fuente de la empresa estatal a El País. Y agregó: “Ojalá se mantenga la posición del Ministerio de Economía a favor del fideicomiso. Si hay un cambio, ello afectará la calidad del servicio de UTE al no poder invertir el ente en el sector “Distribución”.

El Poder Ejecutivo decidió retornar al plan original de la empresa. Foto: Archivo El País.

“El cronograma de obras es claro y preciso. Si se demoran los tiempos de la concreción de la línea Tacuarembó-Salto-Chamberlain (el cierre del anillo), los atrasos se trasladarán a UPM2”, explicó la fuente del UTE.

Prioridad para los próximos años.

La concreción de la obra, cuyos llamados a licitación se adjudicaron por tramos, completa el denominado “anillo 500” que otorga sobreprotección y más margen de maniobra al sistema de distribución de energía.



En caso de que se interrumpa el suministro de Salto Grande, que afectaría a UPM2, en forma inmediata UTE podría traer energía desde Brasil. “Con el anillo, el sistema eléctrico uruguayo tendrá más chance en caso de sufrir una situación crítica”, explicó la fuente.



El “Plan Quinquenal de Inversiones de UTE” previó para 2019 una erogación de US$ 247 millones; en 2020, US$ 234 millones; en 2021, US$ 237 millones; en 2022, US$ 256 millones y en 2023, US$ 274 millones.



La concreción del anillo y la bajada a UPM2 fue acordada entre UTE y la compañía finlandesa. El contrato establece que el ente debe encargarse de sus costos.



Para los próximos cinco años UTE prevé invertir US$ 1.248 millones, de los cuales la cuarta parte irá destinada a Transmisión.



En el ente informa en su web que deberá hacer inversiones: “En los próximos años la prioridad será el área Distribución, para evitar cortes y fallas del servicio eléctrico asociadas a fenómenos climáticos, con ampliación de un sistema que crece en forma ininterrumpida así como también reposición de las instalaciones que han cumplido su vida útil”.

Récord de exportación El 30 de octubre de 2019, UTE alcanzó el récord en exportación de energía eléctrica. Según informó la institución a través de su cuenta en la red Twitter, la generación total de energía ese día fue de 60,7 gigavatio-hora (GWh), de los cuales más de la mitad (32,7 GWh), específicamente el 54%, fue exportado a Brasil y Argentina a través de interconexiones.