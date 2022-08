Integrantes de Cabildo Abierto aseguran que se está “muy lejos” de llegar a un acuerdo en Rendición 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diputados de la coalición negocian “a contrarreloj” por la Rendición de Cuentas previo a que se vote en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el miércoles. Ley de Medios, la reforma de la salud y la eliminación del Fondo de Solidaridad, son algunos de los puntos en los que la coalición de gobierno no logra avanzar hacia un acuerdo.

El pasado lunes tras el anuncio del ministro de Defensa, Javier García, de "una partida incremental en materia salarial de $ 400 millones, destinada al personal de las Fuerzas Armadas, las diferencias entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición nuevamente quedó marcada.



El ministro de Defensa Nacional, realizó el anuncio acompañado solamente por su subsecretario, Rivera Elgue y el Director General de Secretaría, Fabián Martínez. Ningún legislador de la coalición acompañó al jerarca mientras se realizaba el anuncio en la sala de conferencias del Parlamento.

Según explicaron diputados del Partido Nacional a El País, se acordó dentro de la coalición que Javier García se hiciera cargo del anuncio ya que el jerarca maneja mejor los aspectos técnicos en cuanto a los escalafones dentro de las Fuerzas Armadas y él podía explicar más claramente el aumento correspondiente a cada grado. “Cuando hablás de estos temas y te llegás a equivocar en algún detalle, se puede generar una expectativa que después no es tal” indicó un diputado nacionalista.



Pero las versiones entre los legisladores de Cabildo Abierto son opuestas a lo que se afirmaron sus pares del Partido Nacional. Si bien fuentes cabildantes indicaron a El País que lo anunciado por el ministro de Defensa Nacional, mejora el panorama de cara al resto de la negociación de la Rendición de Cuentas, el acuerdo fue solo del Partido Nacional.



“Me negué a votar le Rendición en su totalidad si no venía la nocturnidad” confió un integrante del Cabildo Abierto en referencia a la partida especial que se destinará como compensación salarial a los soldados que realicen guardias durante la noche.



El legislador agregó que Cabildo Abierto no acompañó al ministro Javier García porque están “muy lejos “ de llegar a un acuerdo en la Rendición de Cuentas “para nada estamos conformes” sentenció.