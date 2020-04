Ingreso mínimo fijo por tres meses: la propuesta del FA presentada a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la reunión del presidente Luis Laccalle Pou con el Frente Amplio, el partido hizo una propuesta presentada por el senador Daniel Olesker pensada especialmente para los trabajadores informales y cuentapropistas.

"Nos fuimos con la sensación de que la propuesta fue escuchada y de que hay una preocupación por estos sectores de la población", indicó este miércoles Olesker en diálogo con Informativo Carve.

El senador además explicó en qué se basa la medida presentada y cuál sería el camino pensado por el Frente Amplio para poder empezar a aplicarla "de forma rápida".

Para poder efectuarla primero se cruzaron bases de datos, lo que logró determinar que esta medida abarcaría a un total de entre 300.000 y 350.000 familias.

Muchos de estos hogares ya reciben asignaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o subsidio del plan Uruguay social, es decir que esta propuesta implicaría "un plus" para ayudar a sustentar a los trabajadores durante la etapa de la emergencia sanitaria e incluso un mes después, explicó Olesker.

Para estas familias entonces se propone un "ingreso garantido" mínimo. "Lo que dijimos es que además tiene que ser en dinero, no en alimento, porque tiene que haber cierta flexibilidad", indicó el senador.

La medida tiene un triple objetivo. El primero es económico. El segundo es sanitario, ya que "el aislamiento social es posible en la medida en que las personas que tienen la necesidad de salir a vender, como por ejemplo los feriantes de Villa Biarritz que no venden alimentos, tengan un ingreso que les permita no usar sus reservas, si es que las tienen, porque sino esta situación empeoraría sus ahorros", indicó Olesker.



El tercero es que el gasto que esas personas van a hacer de ese ingreso, "en una situación de aislamiento, va a ser a los comercios barriales que se priorizan porque uno trata de salir lo menos posible", agregó.



"Ese triple objetivo estuvo planteado en la reunión y fue receptivo en el sentido de que hay una preocupación por esos sectores que también incluyen monotributistas y unipersonales", expresó el senador.



Para poder implementar esta medida la idea es "hacer una convocatoria abierta y rápida", indicó Olesker y agregó: "Lo mejor es ir a un lugar, hacer cola, inscribirse y al otro día recibir la transferencia bancaria o un bono".



Olesker indicó que debido a que se trata de una situación de emergencia lo prioritario es actuar con rapidez y por tanto no realizar una fiscalización previa. "Le dije al presidente que puede pasar de un 5% o 7%" que se inscriban sin necesitarlo "pero es mayor es riesgo de excluir que de incluir".



La medida está pensada para que sea por un período de tres meses, ya que se tiene en cuenta también el mes posterior a que se levante la emergencia sanitaria. En este caso, y teniendo en cuenta que se habló de hablando de 300.000 hogares por US$ 350, menos lo que el estado ya gasta en asignaciones y tarjetas, el total "sería de unos US$ 250 millones, menos de medio punto del producto trimestralmente hablando".



La reunión fue catalogada como buena ya que se trató de un diálogo abierto en el que ambos expusieron sus preocupaciones, según expresó el senador.