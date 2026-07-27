Inddhh reclama por “exigua” cifra de funcionarios y pide equiparar “beneficios salariales” a los del Parlamento

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) reclama que ha “mermado” su “ya exigua cantidad de funcionarios” y plantea que sus funcionarios tengan “beneficios salariales” equiparados a quienes se desempeñan como trabajadores en el Parlamento. Esto fue señalado en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de 2025 que presentó el organismo la semana pasada ante el Poder Legislativo.

En el documento, indica que el Inddhh cuenta con una plantilla de 52 funcionarios, pero “podría contar con un total de 80 personas”, con base en los “cargos creados por sucesivos presupuestos y los funcionarios que se le habilita a incorporar bajo la modalidad de pase en comisión”.

“No obstante, varios funcionarios propios han pasado a prestar servicios en otras reparticiones del Estado, concretamente Poder Ejecutivo y Parlamento”, acota, y dice que esta variación “ha impactado” en el funcionamiento, por lo que se acudió “a cubrirlas con funcionarios de otras reparticiones estatales”.

Por ello, el organismo dirigido por Mariana Mota solicita una partida económica “destinada a pasantías y becarios”, principalmente para el servicio de mantenimiento, “un área aún unipersonal” que debe ocuparse de la “construcción antigua” del edificio sede.

Además, puntualiza que “se han ido incorporando beneficios salariales a los funcionarios de la Inddhh, equiparándolos a algunos de los que ya perciben los funcionarios del Parlamento”.

De esta manera, el organismo plantea: “En esta ocasión se solicita equiparar el monto del beneficio de ‘Hogar constituido’, que ya se percibe por los demás funcionarios del Parlamento. En similar sentido, a fin de abonar en mejor forma a los funcionarios de la Inddhh e incentivar la permanencia en el organismo, se entiende beneficioso incorporar en su salario el incentivo ‘Compromiso con la gestión’, beneficio que también ya se percibe por funcionarios del Parlamento”.

El documento incluye una serie de artículos con este tipo de disposiciones y será tratado este martes en la Comisión de Presupuesto del Senado, con una comparecencia de autoridades de la institución, que funciona bajo la órbita del propio Poder Legislativo.

En este caso, pide un incremento de “media BPC” (Base de Prestaciones y Contribuciones, que actualmente tiene un valor de $ 6.864) para el beneficio Hogar constituido. Según la normativa, esta prima aplica para los funcionarios públicos “casados, o en concubinato reconocido judicialmente, o con familiares a cargo hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive”; su valor varía de acuerdo al sueldo percibido.

Asimismo, sobre la propuesta de aplicar el beneficio “Compromiso con la gestión”, señala que tendría un “costo total aproximado” de $10.099.023 y se liquidaría mensualmente con un cálculo porcentual sobre el sueldo base: “El porcentaje será del 10%, liquidándose a todo funcionario que cumpla con lo previsto”, es decir, quienes “hayan concurrido a trabajar en el mes, cumpliendo en su totalidad el horario vigente”.