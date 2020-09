Más iluminación, saneamiento y seguridad: principales reclamos en recorrida de Raffo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más iluminación, saneamiento y seguridad, fueron los reclamos que más le hicieron llegar ayer a la candidata Laura Raffo, en una recorrida que hizo por el Cerro, Casabó, Pajas Blancas y Santa Catalina.

La actividad, realizada junto a varios candidatos a alcaldes y ediles, a 10 días de la elección del domingo 27, tuvo como punto de partida el ex Parador del Cerro. Junto a las ruinas del local hay desde hace unos 20 años un asentamiento que fue recorrido por la candidata de la coalición. “(Mariano) Arana estuvo acá y después no apareció más”, le dijo un vecino, recriminándole por las visitas que hacen los políticos en tiempos de campaña. “Bueno, no le dé más la confianza. Yo le pido una oportunidad, y que después me juzgue”, le respondió Raffo.

En este asentamiento, en el que viven muchos niños, una mujer le aseguró que les han prometido varias veces el realojo y que el mismo estaría “aprobado” por el Ministerio de Vivienda. Un integrante del equipo de Raffo le tomó los datos en una pequeña libreta y se comprometió a hacer las averiguaciones para llamarla después.

En los ‘70, el Parador del Cerro fue, por muchos motivos, un verdadero fenómeno. Por su escenario pasaron artistas como Joan Manuel Serrat y figuras pintorescas como la italiana Ilona Staller, alias “la Cicciolina”.



El Parador del Cerro brilló en esa década de la mano de un joven emprendedor, luego reconocido empresario, Everly Rodríguez, quien tras una incursión tupamara que destruyó el local, estuvo a punto de irse del país.



Si bien la Intendencia siempre reconoció que se trata de un balcón privilegiado, con una de las vistas más hermosas de la ciudad, nunca logró su salvataje, incluso cuando realizó varios intentos para entregarlo en concesión. El último lo hizo el actual diputado y exalcalde del Municipio A, Gabriel Otero, quien se lo ofreció a Everly Rodríguez para hacer un museo, idea que tampoco prosperó.

Necesidades básicas.

La candidata de la coalición bajó junto a su equipo la falda del Cerro atravesando caminos empinados y rocosos, y se entrevistó con varios vecinos.



Delfina, por ejemplo, le dijo que les han comentado que no pavimentan las calles porque no hay saneamiento. En el lugar hay cunetas por las que corren aguas servidas.



La mujer le confesó que no ha decidido a quién va a votar, que no le importan los partidos políticos, y que “ya estuvo (Daniel) Martínez y su equipo”. Raffo le respondió que ella “es nueva” en la política y por eso le pidió una chances, “porque el Frente Amplio ha gobernado 30 años y no ha hecho las obras que se están reclamando”.

"Ratas como gatos".

Al llegar a Casabó, otra vecina de nombre Laura le planteó sus preocupaciones por la falta de saneamiento, iluminación y seguridad. En una reunión al aire libre, realizada en Pasaje Artigas Sur y Pasaje 13, frente a un gran descampado, también le manifestó los problemas de limpieza. “El camión recolector no entra. Las ratas son como gatos”, le dijo, mostrándole con sus manos el tamaño de los roedores. “Se me han metido adentro de mi casa”, anotó.

Un vecino comentó que le han dicho que “el intendente no puede hacer algunas cosas porque la Junta (Departamental) no se lo permite”. A lo que Raffo exclamó: “¡Mentira! El intendente tiene los votos y puede hacer lo que quiere”. Su suplente, Juan Carlos “Canario” Rodríguez, fue más lejos: “Y tiene la plata en el bolsillo”.



Raffo hizo “buenas migas” con los vecinos e incluso uno le permitió pasar al baño de su casa. Se trata de un exmilitar que estuvo 23 años en el Ejército y participó en misiones de paz.