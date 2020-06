Cruce entre candidatas: "Debería pedir disculpas", dijo Raffo y Cosse habló de "respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de varios meses sin actividad, la campaña electoral de cara a las elecciones departamentales se reactivó y en los últimos días se generó un cruce entre la candidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse, y la candidata por la coalición, Laura Raffo. Este viernes, la ex ministra de Industria aprovechó una entrevista en Doble Click (Del Sol FM) para responderle a su par, quien había asegurado que debía "pedir disculpas".

Todo comenzó luego de que Raffo presentó parte de su programa de gobierno donde prometió exonerar impuestos a los comercios de barrio. Ante eso, Cosse comentó en Twitter: "La propuesta parece olvidar que hay un Ministerio de Economía que podría ayudar de forma concreta a los comercios. Hay un plan presentado por el Frente Amplio en ese sentido. La Intendencia debe ocuparse de asegurar los servicios departamentales para la ciudadanía".

Tras ese comentario, Raffo dijo ayer en radio Sarandí que "quizás Carolina Cosse no revisó la estructura tributaria, su formación es de ingeniería". "Es una profesional que respeto, pero quizás su formación no le ha permitido revisar a fondo la estructura tributaria", añadió.



"Carolina Cosse dijo hace poco que le daba vergüenza pedir el voto y yo eso lo entiendo porque estamos hablando de una persona que, cuando dirigió Antel, hizo una inversión de 110 millones de dólares en el Antel Arena y hoy, el valor en libros contables vale U$S 30 millones. En todo caso debería de pedir disculpas", agregó.



Sobre estas declaraciones, Cosse señaló: "A mí me parece muy importante en la política y en la vida en general mantener un tono de respeto por las personas".

"No se necesita ser un experto en estructuras tributarias para saber que Uruguay en su conjunto es el país que menos recursos por habitantes está invirtiendo para atender la crisis del COVID-19 en relación a su PBI en Latinoamérica. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha hecho un estudio de cuánto deberían aportar en función de su PBI a la crisis los distintos país y ha hecho un listado de cuánto aportan y Uruguay es el último de la fila por eso", explicó.



"La coalición de gobierno está en condiciones de hacer aportes concretos para todos estos problemas de la realidad y no los está haciendo", sumó.

"Con respecto al Antel Arena, ni Raffo ni Isaac Alfie saben de las estructuras de negocios convergentes en el área de las telecomunicaciones y son esas estructuras convergentes las que están manteniendo a Uruguay en pie en plena pandemia y eso es gracias a Antel. Tengo no solo tranquilidad si no solo orgullo", puntualizó.

"Lástima" por el Antel Arena

Por otra parte, la ex precandidata a la Presidencia dijo que siente "lástima" y "pena" por que el gobierno actual no utilice el Antel Arena "para promocionar el trabajo y la cultura" en medio de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

"Esa infraestructura que generó Antel es la que está en su conjunto manteniendo una gran cantidad de cosas porque Antel las hizo: se puede estudiar de sus casas porque Antel generó una estructuara de telecomunicaciones y un conjunto de acciones. Me parece una lástima que el gobierno actual no aproveche la infraestructura del Antel Arena para promocionar el trabajo y la cultura", expresó en "Doble click" (radio Del Sol).

"El Antel Arena que tiene capacidad para 10.000 personas. Con los protocolos más estrictos, se podrían estar haciendo espectáculos que permitieran trabajo para la cultura nacional y que sean retransmitidos por Vera TV a los más diversos lugares (...) Siento pena que no se esté aprovechando", agregó.