Raffo presentó parte del programa; prometió exonerar impuestos a los comercios de barrio

la candidata de la coalición a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, presentó ayer la primera parte (de un total de seis) de su programa de gobierno. El documento se basa en tres pilares: 1.- Quitar impuestos (tasas y habilitaciones) durante un año a los comercios de barrio, 2.- la creación del programa “Montevideo Emprende” para apoyar a los microemprendedores (instalando ocho oficinas en los municipios), y 3.- atraer grandes proyectos de inversión revisando los trámites y permisos actuales, para hacerlos menos burocráticos y más accesibles.

Raffo dijo que más de 600 técnicos trabajaron en la elaboración del programa “Montevideo se Re-Activa” y que en el caso de la exoneración de impuestos, luego de una revisión que pretende hacer de la estructura tributaria de la IMM, algunos podrían quedar eliminados “permanentemente”.



“El trabajo es lo que más preocupa a las personas que viven en Montevideo. El primer punto está referido a los pequeños comercios, a la panadería, el quiosco, el pequeño restaurante, la rotisería, la cerrajería, la peluquería; que pagan una serie de tasas y habilitaciones a la Intendencia que nosotros estamos dispuestos a exonerar durante un año. Porque todo se cobra: tasas de bromatología, habilitaciones, el poner toldos, publicidad, las instalaciones eléctricas y mecánicas. Hemos hecho los cálculos responsablemente para ver que esto sea sustentable”, destacó la candidata. Raffo aseguró que su programa tiene el “total respaldo” de los partidos que integran la coalición que gobierna el país.

La economista explicó que en Montevideo los micro y pequeños comercios generan 350.000 puestos de trabajo y que la medida que propone representa una renuncia fiscal de $ 1.600 millones. “Ya tuvimos charlas con organismos multilaterales que pueden colaborar con este plan de fomento al comercio de barrio, para mejorar el empleo de Montevideo y la salida de esta crisis sanitaria. Estamos dispuestos a asumir el costo”, destacó Raffo.

En cada municipio.

El segundo pilar de esta primera parte del programa de gobierno de Laura Raffo es la creación de una red de apoyo a las personas que tratan de subsistir con su oficio o un nuevo emprendimiento. Montevideo Emprende propone crear ocho centros de desarrollo empresarial (viveros de empresas), uno por municipio, con programas cuyo objetivo será dar respuesta a las dificultades de los montevideanos de diversos contextos.



Esto es “para encontrar empleo y superar la falta de competencias emprendedoras básicas, como conceptos de costos, ventas y comercialización, y la promoción de herramientas informáticas para realizar tareas administrativas o financieras”, anota el programa.

Asimismo, propone impulsar un tejido colaborativo con un conjunto de instituciones involucradas de manera de ensanchar vínculos con potenciales proveedores y clientes de la ciudad. “Se ha observado también la relevancia de poner hincapié en las políticas de financiamiento, un área donde se ha detectado la necesidad de brindar asesoría para la adquisición y uso del crédito”, dice el programa de gobierno.

Atracción de proyectos.

El tercer pilar sostiene que cuando las reglamentaciones “son ineficientes o inadecuadas, pueden desestimular la actividad empresarial y el desarrollo”.



Por este motivo, Raffo pretende hacer una revisión de todos los trámites y gestiones municipales que enfrentan quienes desarrollan proyectos en el departamento, para buscar mayor eficiencia y agilidad.

El programa incluye la creación de una plataforma digital para proyectos comerciales y productivos, cuyo objetivo sea centralizar la totalidad de las regulaciones, iniciar los trámites de manera digital, realizar seguimientos en forma remota facilitando su cumplimiento, y brindando información actualizada del estado de cada trámite. “Cosa que hoy no sucede”, destacó Raffo.

“Capaz que quedó tan acalambrado que por eso no quiere debatir”

Raffo dijo que “no tienen sustento” las declaraciones de dirigentes frenteamplistas que dicen que no hay un acuerdo en la coalición multicolor para gobernar en Montevideo.



“El candidato Álvaro Villar lo que está haciendo es criticar la gestión de Daniel Martínez, cuando dice que la Ciudad Vieja es una mugre o habla de cosas que no se han hecho. Por otro lado, Carolina Cosse propuso en febrero el boleto obrero y Martínez le salió al cruce. Yo en el Frente Amplio veo profundas diferencias entre sus tres candidatos. En cambio, hoy acá estamos lanzando un plan de gobierno conjunto. Estuvieron los líderes de los cincos partidos y trabajaron más de 700 técnicos de todos ellos. Acá hay unidad de acción”, destacó.



La candidata de la coalición también aludió a los dichos del candidato Daniel Martínez de que “se le acalambró el brazo” de “servir viandas” en las ollas populares que se han formado durante la crisis sanitaria. “Capaz que quedó tan acalambrado que por eso no quiere debatir”, ironizó.



Asimismo, dijo que “Martínez prometió un shock de infraestructura que no se vio, no logró solucionar el problema de la limpieza, iluminar las calles, brindarle seguridad a los barrios, rediseñar los recorridos de los ómnibus. Hubo una gestión global ineficiente”.



Raffo consideró que luego de tres décadas de gobierno frenteamplista, “Montevideo tiene enormes zonas que han sido olvidadas. De hecho, hasta se prometieron cisnes en el Miguelete. En 30 años, el Frente Amplio no ha provisto soluciones para Montevideo. Basta que cualquiera vaya a Casavalle y observe las condiciones en que están viviendo las personas para que vea que existe un Montevideo olvidado”.