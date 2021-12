Heber: "Uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Cómo no me va a preocupar? en una fiesta navideña siete homicidios es algo que a mí me desveló", confesó este martes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sostuvo en rueda de prensa que de esos episodios, cuatro están "aclarados", mientras continúa la investigación de los tres restantes.

"Uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro", señaló el ministro en rueda de prensa. Puntualizó que de todos los casos uno fue por problemas entre bandas y el resto fue por problemas y riñas familiares.

Cinco muertes acontecieron el sábado 25, una el domingo 26 y otra ayer. Hay dos personas imputadas por dos de los crímenes. En uno de los casos, un hombre mató a un vecino de 43 años en La Unión luego de una disputa por el ingreso de un perro a un complejo. En otro caso, en el barrio Conciliación, un joven de 22 años, sin antecedentes penales, mató de una puñalada en el cuello a su tío, de 28 años, en la madrugada del 25 de diciembre.

"Lamentamos mucho estos homicidios que nos ponen más alerta a la hora de prevenir", dijo el secretario de Estado, que espera que no haya "represalias" para Fin de Año por las dos muertes vinculadas a un enfrentamiento entre bandas en Tres Ombúes (Montevideo). Indicó que se va a "aumentar" la presencia policial, aunque reconoció que es "muy difícil" de prevenir estos episodios.

"Tenemos problemas a fin de año en las convivencias producto de las fiestas, no sé cuál es la razón, quizás alguien que sepa más pueda darla, y en los enfrentamientos en penales producto del hacinamiento", señaló el secretario de Estado.

Respecto al último punto, sostuvo que "falta personal" en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) porque "la gente no se anota" para servir en cárceles.

Las declaraciones de Heber de esta jornada fueron en el marco del lanzamiento del operativo "Verano Azul" en Montevideo, donde 517 policías reforzarán el patrullaje en la capital.