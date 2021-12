Formalizaron al hombre que asesinó a un vecino tras discusión por perro callejero 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo fue formalizado un hombre detenido por el homicidio de un vecino de 43 años en La Unión luego de una disputa por el ingreso de un perro a un complejo, dijeron a El País fuentes judiciales.

Eran más de la una de la mañana de este sábado de Navidad cuando el hombre, ahora fallecido, intentó entrar al palier del complejo habitacional en el que vivía, un perro que había encontrado en la calle. El complejo está ubicado en José Antonio Cabrera y Félix Laborde.



Al verlo, una vecina se molestó, y le empezó a recriminar que ahí no podía haber animales. “El perro acá no lo podés dejar”, gritaba, según testimonios del lugar. Entonces, tras los gritos, el hijo de la mujer salió a escena con un arma. Le disparó cinco tiros al hombre, y luego, con la víctima ya en el suelo, siguió pegándole con la culata del revólver, contaron a El País fuentes de la investigación.



Cuando otro vecino vio lo que estaba ocurriendo, corrió a avisarle al hijo de la víctima que a su padre lo estaban golpeando, porque no había escuchado los disparos. El hijo llegó y se llevó a su padre, visiblemente lastimado, aunque creyendo que no estaba herido de muerte, cuando así era.



La víctima -quien tenía además antecedentes paneles, según las fuentes al tanto de la indagatoria- fue trasladada de inmediato hasta el hospital Pasteur, en donde falleció poco tiempo después.



La Policía detuvo sin mayor dificultad al hombre que disparó, aunque intentó antes esconder, sin éxito, el arma homicida.

Hoy entonces si bien el detenido no declaró se le formalizó por homicidio en reiteración real con un delito de porte y tenencia de arma de fuego, y 180 días de prisión preventiva.