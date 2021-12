La discusión de vecinos por un perro y un conflicto entre bandas: los motivos de los cinco homicidios en Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta Navidad, como muchas otras, fue escenario de varios homicidios. Y como también ha sucedido otras veces, el conflicto entre vecinos fue, al menos en un caso, el disparador.

Así ocurrió, por ejemplo, en el barrio La Unión. Eran más de la una de la mañana de este sábado cuando un hombre de 43 años intentó entrar un perro que había encontrado en la calle al palier del complejo habitacional en el que vivía, ubicado en José Antonio Cabrera y Félix Laborde. Una vecina se molestó, y le empezó a recriminar que ahí no podía haber animales. “El perro acá no lo podés dejar”, gritaba, según testimonios del lugar.



Entonces, tras los gritos, el hijo de la mujer salió a escena con un arma. Le disparó cinco tiros al hombre, y luego, con la víctima ya en el suelo, siguió pegándole con la culata del revólver, contaron a El País fuentes de la investigación.



Por eso es que cuando otro vecino vio lo que estaba ocurriendo, corrió a avisarle al hijo de la víctima que a su padre lo estaban golpeando, porque no había escuchado los disparos.



El hijo llegó y se llevó a su padre, visiblemente lastimado, aunque creyendo que no estaba herido de muerte, cuando así era.



La víctima -quien tenía además antecedentes paneles, según las fuentes al tanto de la indagatoria- fue trasladada de inmediato hasta el hospital Pasteur, en donde falleció poco tiempo después.



La Policía detuvo sin mayor dificultad al hombre que disparó, aunque intentó antes esconder, sin éxito, el arma homicida. Esto, más la ropa ensangrentada con la que estaba al ser detenido, es evidencia suficiente para que el fiscal del caso, Leonardo Morales, solicite hoy a la Justicia imputarlo como responsable de este asesinato.

Otros cuatro casos.

Hubo, además de este, otros cuatro asesinatos en Montevideo en las últimas horas, confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior y Fiscalía General de la Nación.



Más o menos a la misma hora que el llamado por el homicidio de La Unión, hubo otro al 911 que daba cuenta de una persona herida de arma de fuego en las calles Gregorio Camino y José Castro (La Teja). Al llegar al lugar, los efectivos encontraron muerto a un hombre de 27 años y con antecedentes. A una cuadra de allí, en José Castro y Juan Molina, se ubicó a otro fallecido, un joven de 21 años sin antecedentes, que fue trasladado al Centro Coordinador del Cerro, donde murió.



También en esa zona otras dos personas resultaron heridas con arma de fuego. Lo que ocurrió, de acuerdo a la investigación primaria, es que un grupo que viajaba en un taxi disparó contra otro, en lo que se estima fue un ajuste de cuentas. En el sitio hallaron 60 cápsulas de una pistola 9 milímetros y se logró incautar solo un arma, pero los policías estiman que hubo más por la cantidad de balas. El taxi recibió varios impactos de bala.



Poco después, en otro punto de la capital, cerca de las tres de la mañana funcionarios policiales encontraron en las calles Teruel y Logroño (Peñarol) a un hombre de 47 años herido de arma de fuego. Un equipo médico que se dirigió al lugar constató la muerte del hombre, con varios antecedentes por hurto y rapiña, con una decena de impactos de bala.



Más tarde, sobre las 06:40, se recibió una denuncia al 911 que indicaba que había una persona tendida en la intersección de Pedro de León y Teófilo Díaz (Conciliación). Cuando los policías llegaron al lugar, les indicaron que la persona había sido trasladada a un centro de salud. Luego, recibieron un llamado del Hospital Saint Bois informando que había ingresado un hombre de 28 años, sin antecedentes, con un corte en el cuello. Tras ser atendido allí, se constató el fallecimiento. Se detuvo por el momento al autor confeso del homicidio, un hombre de 22 años sin antecedentes penales, agregaron las fuentes.