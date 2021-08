"No hay que ponerle obstáculos" a la gente que quiere venir: Lacalle Pou sobre los precios y la llegada de extranjeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou habló a la salida del vacunatorio sobre la llegada de turistas a Uruguay en la próxima temporada de verano, el tipo cambiario y los precios que se manejan en el país.

El tipo cambiario es uno de los temas que más afecta tanto a argentinos como brasileños al venir a Uruguay. Sobre esto, Lacalle Pou manifestó que en las próximas horas hablará con el flamante ministro de Turismo Tabaré Viera. "Cuando uno mira el tipo de cambio en Argentina y Brasil naturalmente tienen precios más baratos con respecto al dólar, eso puede llegar a generar algún perjuicio, trataremos, conversaremos, porque esto no se puede obligar", señaló.



El presidente indicó además que en 2019 la temporada fue "regular", en 2020 "mala, si se lo puede llamar temporada porque no fue lo tradicional" y que la próxima debería ser la temporada "de recuperación".



Según dio a conocer El País este sábado, a partir del miércoles 1° de setiembre los extranjeros con propiedades en Uruguay podrán ingresar al país acreditando dicho bien, por escribano público o declaración jurada.



"Desde nuestro punto de vista debería haber mucha gente queriendo venir a Uruguay, ¿por qué? por el sistema de vacunación, por la cantidad uruguayos vacunados. No hay que ponerle obstáculos que los precios sean tan distintos, es decir, tan caros que la gente que por lo general viene a nuestro país le sea imposible pasar unos días de vacaciones con su familia", indicó el mandatario en rueda de prensa.



Lacalle Pou dijo además que debería haber un consenso con los operadores turísticos y que se evalúa implementar una "política de frontera" de una canasta de productos básicos con precios más accesibles , ya sea para quienes viven de este lado o para quienes lleguen de vacaciones.



Consultado sobre la posibilidad de que los comerciantes suban los precios para la temporada, el mandatario respondió: "los que están más interesados que la temporada sea buena son los operadores turísticos. No sabemos si van a subir los precios (los operadores). Yo creo, gente que conozco, que se esfuerza mucho por llevar su negocio adelante, estoy seguro que no se van a parar en los pedales". Y agregó: "A ellos los que les sirve es que trabajar la mayor cantidad de tiempo posible a un precio razonable. Todo el mundo que viene golpeado de la temporada anterior va a actuar en consecuencia, no me cabe la menor duda".



Sobre el ingreso de turistas señaló que la idea es empezar a abrir "paulatinamente" las fronteras, "a partir del 1 de noviembre si todo sale bien la idea es abrir a todos los extranjeros con el proceso de vacunación completa".



"Depende mucho de los extranjeros la posibilidad que tengan de llegar, la posibilidad de la conectividad, veremos, en los próximos fines de semana en Colonia, en el litoral, en Rocha, en Montevideo, debería de notarse", dijo.