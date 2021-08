Luego de interpelar al presidente, Liberman criticó precios de Uruguay: "Es carísimo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martín Liberman generó polémica binacional en redes sociales luego de compartir este miércoles un artículo que daba cuenta de la diferencia de cambio entre las monedas argentina y uruguaya. "¿En serio van a espantar así a los argentinos?", escribió el periodista deportivo uruguayo arrobando al presidente oriental, Luis Lacalle Pou.

El comentario generó centenares de respuestas, entre ellas el consejo de que al llegar a Uruguay, como hace cada verano, Liberman lo haga con dólares y no con pesos argentinos, que en bancos y casas de cambio uruguayos se toman a 0,05.

Cuando un seguidor le preguntó al comunicador qué responsabilidad tendría Lacalle Pou en el bajo valor del peso argentino, Liberman cargó contra los precios en Uruguay. "Tenés razón. Pero los precios en Uruguay no son normales. Es más caro que Inglaterra", escribió.

Ninguna. Jajajajaa Tenes razon! Pero los precios en Uruguay no son normales. Es más caro que Inglaterra https://t.co/XyecFEE3Iw — Martin Liberman (@libermanmartin) August 25, 2021

Más tarde, Liberman prosiguió con sus críticas a los precios uruguayos. "Muchachos es corta la bocha… amo Uruguay. Paso mis veranos ahí hace 35 años. No hay lugar más lindo… pero los precios son imposibles. No se como hacen los uruguayos para vivir día a día. Fin del comunicado. Punta del Este no tiene contra en el mundo entero. Pero es carísimo!", escribió.

Muchachos es corta la bocha… amo Uruguay. Paso mis vacío es ahí hace 35 años. No hay lugar más lindo… pero los precios son imposibles. No se como hacen los uruguayos para vivir día a día.

Fin del comunicado. Punta del Este no tiene contra en el mundo entero. Pero es carísimo! — Martin Liberman (@libermanmartin) August 26, 2021

En otro mensaje en Twitter deslizó una fuerte crítica a Martín Pittaluga, director del parador La Huella, en José Ignacio. Cuando en broma le sugirieron que pidiera "canje" en el establecimiento, Liberman respondió: "No, gracias. Ese señor desprecia a la comunidad judía".