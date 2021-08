Decreto de Presidencia ante apertura parcial: propietarios ingresarán con familiares de hasta segundo grado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A partir del miércoles 1° de setiembre los extranjeros con propiedades en Uruguay podrán ingresar al país acreditando dicho bien, por escribano público o declaración jurada. Las condiciones para el ingreso al país fueron detalladas en el decreto que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó en la jornada de ayer y que en las próximas horas será comunicado a los pasos fronterizos.

“Propietarios y titulares de participación sociales o acciones de personas jurídicas y los beneficiarios finales de las mismas de bienes inmuebles ubicados en el país, lo que será acreditado mediante certificación notarial expedida por Escribano Público habilitado en la República Oriental del Uruguay o declaración jurada (artículo 239 del Código Penal), podrán ingresar a partir del 1° de setiembre de 2021, y hacerlo acompañados de sus cónyuges o concubino y familiares de primer y segundo grado de consanguinidad”, detalla el decreto al que accedió El País.

Quienes entren al país amparados en esta nueva excepcionalidad deberán presentar un test PCR negativo a COVID-19, y al séptimo día de su estadía en Uruguay acreditar un nuevo test negativo. En ambos casos, el costo del estudio corre por cuenta del extranjero.



Al ingresar al país, en los pasos fronterizos, se les entregará un formulario donde deberán detallar sus datos y acreditar la propiedad que poseen.



Allí deberán presentar su certificado de vacunación, ya sea de única dosis o de dos dosis, según el tipo de laboratorio que haya dado las vacunas aprobadas en su país de origen.



Esta inmunización debe haber sido “dentro de los últimos seis meses previos al embarque o arribo al país y cumplidos los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva”, agrega el decreto.

En el caso de extranjeros menores de 18 años, que ingresen como parte del núcleo familiar de quien acreditó tener una propiedad en Uruguay, y que lleguen de un país donde aún no se haya aprobado ningún tipo de vacunación para su franja etaria, “deberán cumplir el aislamiento determinado por las normas sanitarias conjuntamente con su familia”, establece la norma de Presidencia.



Cautela.

Maldonado, Rocha, Colonia y Canelones son los departamentos con mayor presencia de extranjeros que tienen propiedades. Los operadores turísticos son cautos ante esta apertura parcial, pero entienden que es un primer gran paso hacia la vieja normalidad.



El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue uno de los principales promotores de habilitar el ingreso de extranjeros con propiedades, ya que las localidades fernandinas son de las más afectadas ante el cierre del turismo externo.



“Esto va a ser muy gradual, no pensamos en ninguna avalancha de turistas”, dijo ayer a la noche en conversación con El País. “A los extranjeros del 1° de setiembre los esperamos con un Maldonado que tiene 70% de vacunados con las dos dosis y 75% con una dosis. En poco tiempo, cuando ellos vengan, van a tener un Maldonado con una comunidad muy vacunada y segura”, agregó.

Intendente de Maldonado, Enrique Antía, en reunión del Cecoed previa a la Noche de la Nostalgia 2021. Foto: Intendencia de Maldonado

El intendente de Maldonado estimó que en esta primera etapa de apertura a extranjeros llegarán unas 8 mil o 10 mil familias. La siguiente etapa en el cronograma de apertura de fronteras está fijada para el 1° de noviembre. El presidente Lacalle Pou dijo que si la situación avanza de forma positiva como se está observando, para esa fecha podrán ingresar los extranjeros que hayan podido completar su proceso de inmunización contra el coronavirus.



Esta fecha se enmarca en las finales de las copas Libertadores y Sudamericana, que se jugarán en el Estadio Centenario. Para entonces se prevé que haya público. Además de Peñarol, el resto de los posibles finalistas son de Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador.



Antía estima que en Maldonado hay unos 350 propietarios que no han pagado sus tributos en el último año, producto de no poder entrar al país. “Siempre estuvieron al día, y por eso decidimos definir exoneraciones y validar su condición de buen pagador. Esto ya fue aprobado por la Junta”, comentó.



Además, matizó la expectativa: “El esfuerzo mayor es llegar lo más sanos posible a la temporada. Estamos bien, pero igual estamos siendo restrictivos para que no nos pase lo de la temporada pasada, que nos quedamos sin ella”.

Lacalle dijo el miércoles en Colonia que es importante que se tenga cuidado con los precios en la temporada. Sobre ese punto, Antía comentó que es “la lucha histórica”. “Hay gente que la tiene clara, que hay que ser cuidadoso con eso, pero siempre hay algún loco que se sale de la regla. No es el común denominador, y acá todos tenemos claro que necesitamos una muy buena temporada para el departamento”, remarcó.

La mirada de Argentina El embajador del gobierno de Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne, dijo a El País que es “gratificante” el proceso de apertura de fronteras “escalonada” en la que “tanto uruguayos como argentinos puedan ir y venir de un país al otro”. “Es importante que aquellos argentinos que tienen propiedades en Uruguay puedan volver a hacer uso de ellas después de tanto tiempo. Además, es auspicioso que en poco tiempo, aunque sujeto a la aprobación de protocolos especiales, pueda restablecerse el tránsito vecinal de los pasos terrestres, para los pobladores de las ciudades de frontera más afectados por el cierre”, destacó el embajador argentino.

Las cifras del coronavirus.

Los 84 casos nuevos de COVID-19 de este viernes significan la cifra más baja de la semana.



A partir de los datos del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), son cinco los departamentos que están en color verde, según la escala que utiliza el Índice de Harvard. Estos son: Tacuarembó, Durazno, Florida, Flores y Río Negro. El resto de los departamentos está en color amarillo.

Una mujer sostiene en su mano dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Foto: AFP

En lo referido a la vacunación contra el COVID-19, al día de hoy el 74,9% de la población uruguaya cuenta con la primera dosis y un 70,4% también se vacunó con la segunda. Además, hay un 9,2% de la población que recibió una tercera dosis de refuerzo. Esta está habilitada, hasta el momento, para quienes recibieron en primera instancia la vacuna de Sinovac y para todos los pacientes inmunosuprimidos. Aunque el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo esta semana que posiblemente se dé un refuerzo a los vacunados con Pfizer, aún no se concretó la medida.