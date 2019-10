"No" hay que mezclar "en nada" a Cabildo Abierto "con hechos lamentables del pasado", dijo Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, candidato presidencial por el Partido Cabildo Abierto y ex comandante en jefe del Ejército, dijo este martes sobre la confirmación en las últimas horas de que los restos hallados en el Batallón 13 pertenecen a Eduardo Bleier: "No es oportuno estar haciendo ningún uso político de una noticia de este tipo. Yo ya transmití los mensajes de forma reservada como tenía que transmitirlos. No tengo ninguna otra apreciación que hacer al respecto".

En rueda de prensa en San José, Manini Ríos señaló que "no" hay que mezclar "en nada" a Cabildo Abierto "con hechos lamentables del pasado".



Además, dijo que la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura (1973- 1985) "tiene toda la prioridad que corresponde, que nosotros la hemos manifestado en su momento". En tanto, señaló que en ese momento se encontraba en un cierre de campaña política de Cabildo Abierto, "que no tiene nada que ver con ese tema", dijo.



Consultado sobre cuál será la postura de Cabildo Abierto en materia de Derechos Humanos, Manini enfatizó con enojo frente a la insistencia de los periodistas con este tema: "Ya lo hemos dicho una y mil veces, ¿cuántas veces quiere que se lo repita?, ya lo hemos dicho que vamos a seguir en la búsqueda de los desaparecidos y tratar de cerrar esa fractura que tanto mal nos ha hecho a los uruguayos".

Muerte producida "en un marco de torturas".

Este lunes se conoció que los restos hallados el pasado 27 de agosto en el Batallón 13 pertenecen a Eduardo Bleier, militante comunista desaparecido en octubre de 1975.

Este martes, luego de una audiencia judicial a la concurrieron familiares de Bleier, entre ellos su hijo Gerardo, Rafael Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que funciona en la órbita de Presidencia, dijo que en esa instancia se compartió una “síntesis” de los informes tanto de los expertos en antropología y medicina legal.



“Es una causa de muerte producida por terceros en un marco de torturas y de apremios físicos”, explicó Michelini. “Es una muerte violenta producida por terceros en el marco del terrorismo de Estado”, agregó.

Odontólogo, padre de cuatro hijos, y miembro del Comité Central y Secretario Departamental del Partido Comunista del Uruguay, Bleier estuvo recluido en dos centros clandestinos de detención de Montevideo, de acuerdo a la investigación oficial de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, actualizada a enero de 2019.

De acuerdo a este trabajo, la detención de Bleier formó parte de la “Operación Morgan”, que comenzó en octubre de 1975 con el objetivo de “perseguir y reprimir” a toda la estructura orgánica del Partido Comunista del Uruguay, y a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC.), que tuvo un resultado de diez militantes detenidos-desaparecidos.

Hasta la fecha se habían encontrado los restos de cinco desaparecidos que fueron debidamente identificados. En 2005 se localizaron en el Batallón 13 -ubicado en Camino Casavalle y avenida de las Instrucciones- los restos del militante comunista Fernando Miranda y en 2006 los del también militante de izquierda Ubagesner Chávez Sosa, mientras que en 2011 se hallaron los del maestro y periodista Julio Castro y en 2012 los del militante comunista Ricardo Blanco. A esto se suma que en 2002 se pudo identificar los restos de Roberto Gomensoro, desaparecido en marzo de 1973, gracias a una prueba de ADN de su cráneo que el forense que había analizado el caso, Emilio Enrique Laca Lanza, se había guardado.