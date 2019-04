Gustavo Zubía se suma al Partido Colorado para ser precandidato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exfiscal Gustavo Zubía dijo este martes que formará una agrupación dentro del Partido Colorado para convertirse en precandidato a la presidencia por ese partido.

Zubía, que el pasado viernes confirmó su salida el Partido de la Gente, dijo que esta decisión la tomó el fin de semana siguiente a su desvinculación con la colectividad cuyo líder es Edgardo Novick.



"Cuando esa agrupación ya tenga forma jurídica, cuando la Corte Electoral y el propio Partido Colorado den el visto bueno, va a venir una tercera etapa que es definir claramente una eventual precandidatura mía dentro del Partido Colorado", indicó Zubía en entrevista en el programa Para empezar el día (Radio Oriental)



"Sería el formato en el cual me sentiría más cómodo", dijo Zubía sobre su precandiadtura y agregó: "hablé de eventual porque hasta que las cosas no pasan no son. Que ayer se ingresó una nueva agrupación es un hecho clarísimo, en los próximos días la probabilidad es una candidatura independiente, pero es la probabilidad", precisó.