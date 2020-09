Gonzalo Mujica sobre Chiesa: "Hubiera preferido que se fuera del MGAP"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Partido Nacional, Gonzalo Mujica se refirió a la situación de Gonzalo Chiesa, director Nacional de la Granja, que ayer renunció a su cargo en la actividad privada tras constatarse que desde allí comercializaba sus productos al Mercado Modelo. "Yo hubiera preferido que se fuera del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Tuvo dos opciones, eligió una. Respeto la decisión. Ya no está vinculado al sector privado. Son decisiones personales y cada uno tiene su juicio", dijo.

El martes El Observador informó que el jerarca había firmado el 4 de setiembre un contrato con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) representando a la firma Mi Granja S.A. para comercializar sus productos en el Mercado Modelo. El presidente Luis Lacalle Pou, entonces, fue enfático y remarcó que debía "renunciar a una cosa o a la otra". Ayer, Chiesa convocó a una conferencia en la que finalmente renunció a su labor en el sector privado.

Mujica señaló que "la idoneidad nadie se la discutió", y que prefería que deje su cargo en el sector público porque "no haberlo hecho antes ya genera una duda sobre su gestión y su imparcialidad que no está bueno".



"Seguramente él va a tener en el curso del ejercicio de su cargo que tiene un criterio de gobierno, pero lamentablemente su ingreso en esas condiciones no fue claro", añadió.



Por otra parte, respecto al artículo de la Ley de Presupuesto que propone cambiar el control de gobernanza de la UAM de la Intendencia de Montevideo (IMM) al MGAP, indicó: "Yo tengo una posición que evidentemente hubo una institución que forma los precios para toda la granja nacional cuyo 80% está afuera de Montevideo y cuyo 60% del consumo está afuera de Montevideo también, tiene que tener una gobernanza con fuerte presencia del Poder Ejecutivo".



"Sería como decir que el Puerto de Montevideo, como está en Montevideo, lo tendría que gobernar la Intendencia de Montevideo. Todos entendemos que hay cosas que al margen de su localización geográfica tienen que ver con la realidad de todo el país y por lo tanto sean gobernados por el gobierno central", agregó.



De todos modos, precisó: "Eso no significa que se deba excluir a la Intendencia de Montevideo, que ha hecho un esfuerzo que todos reconocen. No creo que estemos ante una situación innegociable. No creo en exclusiones. Hay que dejar a todas las partes contempladas".



"Se está discutiendo, no sabemos qué va a pasar. Todos vamos formando una posición frente al tema. Recibimos ayer al ministerio, pero faltan venir algunas delegaciones que nos van a hablar del tema", finalizó.