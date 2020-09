Delgado en Rivera: "Tenemos una cantidad de focos y casos por encima de lo normal que nos preocupa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Rivera hubo nuevos brotes de COVID-19 y parte del gobierno viajó al departamento para reunirse con el Comité de Emergencia Departamental local. Tras el encuentro, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, comunicó que se tomó la decisión de realizar entre 300 y 400 hisopados aleatorios por día en la ciudad de Rivera.

El director general de Salud, Miguel Asqueta, había adelantado este lunes que se estarían haciendo por lo menos 300 hisopados diarios para rastrear a posibles contagiados.



En conferencia de prensa en la tarde, Delgado habló sobre la situación en la frontera. "Se cambiaron algunas disposiciones del lado de Brasil, sobre todo con la afluencia de turistas. En este momento está reunida Cancillería con el Ministerio de Salud Pública para trabajar este tema en la Comisión Nacional de Fronteras", dijo. El objetivo es ver si se puede llegar a un "estatus parecido" al anterior, "vinculado a que no puedan ingresar a la ciudad de Rivera pero tampoco a la ciudad de Livramento, por lo menos en los ómnibus como está previsto hoy".



Delgado también recordó que las fiestas no están habilitadas y que se realizarán las inspecciones correspondientes. Además, mencionó las sanciones ante los incumplimientos de las medidas sanitarias. "El gobierno va a actuar con todo el peso de la ley en estos casos", agregó.



El secretario de Presidencia, a su vez, comentó que "más allá de ajustar con el Cecoed departamental una serie de acciones vinculadas a mitigar los riesgos" le dijo a la población de Rivera que "acá no hay ninguna situación ganada".



"La pandemia no terminó. Acá hay una pandemia que está controlada y en Rivera tenemos una cantidad de focos por encima de los normal y casos por encima de lo normal, que nos preocupa y que debería, seguramente, preocuparle a los habitante de Rivera. Porque la conducta de cada uno condiciona la salud de todos", agregó.



El jerarca volvió a mencionar las medidas de prevención de contagio. Sin embargo, hizo especial hincapié en el tapabocas que se debe usar "todo el tiempo", lo que es "imprescindible". "Para nosotros es clave que lo usen en todo el país, pero particularmente acá. Porque estamos en una semana muy especial en la que el domingo hay elecciones", dijo.



En relación a las elecciones departamentales solicitó que no se transforme ese "día de celebración democrática" en una jornada de aumento de contagios.



Este lunes la intendenta de Rivera, Alma Galup, reconoció que "muchas veces" se encuentran "desbordados" y no pueden controlar la cantidad de personas que vienen del lado brasileño y contribuyen a que se propaguen los casos de coronavirus.



Además de Delgado viajó el ministro de Defensa, Javier García y el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó este lunes que hay 10 nuevos de COVID-19, nueve de los cuales se detectaron en Rivera. Al momento, 66 personas cursan la enfermedad en esa localidad.