Gobierno ratifica el inicio de las ceremonias religiosas el viernes 19

La decisión del poder Ejecutivo de autorizar la reanudación de las ceremonias religiosas bajo estrictas normas de sanidad fue cuestionada por el intendente montevideano Christian Di Candia que reivindicó la potestad del Congreso de Intendentes de tomar la decisión. No obstante, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado ratificó que las mismas se retomarán el próximo viernes 19.

“Quiero recordar la resolución del Congreso de Intendentes del 16 de marzo y su artículo 7, donde las celebraciones religiosas se consideran como cualquier espectáculo público. Por ende, hasta que no se revea en el Congreso ese artículo en su globalidad, las liturgias siguen prohibidas”, escribió este viernes Di Candia en su cuenta de Twitter después que se divulgara la decisión del gobierno.

Poco después del posteo del intendente, El País consultó al secretario de la Presidencia Álvaro Delgado sobre los dichos de Di Candia, a lo que respondió: “Ya está, (las ceremonias religiosas) abren el 19 con protocolo”.



La jornada para el intendente estuvo ajetreada ya que tuvo que concurrir a la Junta Departamental por la adjudicación de una licitación de US$ 21,5 millones para la compra de luminarias a una empresa denunciada por la competencia y por la propia Intendencia.

Tras salir del legislativo municipal, Di Candia fue consultado en rueda de prensa sobre sus expresiones en Twitter y respondió que el Congreso de Intendentes “tomó el decreto presidencial a partir del 13 de marzo y el 16 de marzo hizo una resolución propia que bajó a cada una de las intendencias en plena pandemia de coronavirus, definió suspender todas las fiestas, bailes, ceremonias religiosas, aglomeraciones de personas en distintos lugares”.

Sobre el protocolo anunciado este jueves de noche por el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo a la salida de una reunión en Torre Ejecutiva, dijo que le parece “muy bien”, pero que lo que le “parece mal es que se modifique un decreto a fuerza de protocolos” porque entiende que el decreto del 13 de marzo -cuando el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria- “está vigente, es claro, suspende espectáculos públicos”.

Di Candia en la Junta Departamental. Foto: Leonardo Mainé

En ese sentido, Di Candia llamó a considerarlo el próximo 18 de junio cuando se reúna el Congreso de Intendentes y que se “baje a las intendencias” dicho protocolo para que las actividades “puedan habilitarse”.



“Vivimos en un sistema jurídico que es en base a normas, no en base a protocolos”, recalcó el intendente de Montevideo.



Consultado sobre si la intendencia capitalina clausurará centros religiosos que comiencen a abrir sus ceremonias al público, el jefe comunal dijo: “No, no, para nada. En todo caso se notificará de la situación. No lo hacemos como no lo hacemos en otras situaciones”.



En tanto, Di Candia contó que en la tarde de ayer habló con Delgado con quien tiene una “muy buena conversación permanente”. Dijo que hablaron sobre las 13:00 horas, instancia donde “incluso chisteamos de que él dice ‘pensé que ibas a estar en otros temas hoy’” y consideró que “seguramente” puedan avanzar en “algunas soluciones”.

En esa conversación le transmitió al secretario de la Presidencia que “los protocolos no modifican decretos y hay que manejarlo a nivel departamental”, dijo.



Consultado sobre si manejó en la conversación con Delgado incluir otras actividades como el teatro, recalcó que para la IMM “es una urgencia que abra la cultura”, pero indicó que no lo conversaron ayer.



“Fue un intercambio muy rápido por WhatsApp y una llamada muy cortita, pero nosotros entendemos que sí”, y recordó el pedido que hizo ayer viernes el director de Cultura de la IMM, Ramiro Pallares, quien dijo en diálogo con Doble Click, de Del Sol FM, que presentaron “hace dos semanas” un protocolo y aguardan una respuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Sobre este punto, el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira reveló ayer que su cartera ya dio “luz verde” para el retorno de los espectáculos públicos y que se avanza en la redacción de un protocolo sanitario que estos deberán cumplir. De cualquier forma admitió que se precisa el visto bueno de Salud Pública.