Gobierno nombró a Aldo Tomassini como nuevo secretario nacional de Drogas tras la muerte de Gabriel Rossi

El presidente Yamandú Orsi, a través de una resolución, designó a Aldo Tomassini como nuevo secretario nacional de Drogas, tras la muerte de Gabriel Rossi el pasado jueves 6 de agosto en un siniestro de tránsito.

Tomassini se desempeñaba como director adjunto de la Secretaría Nacional de Drogas.

Cómo fue el siniestro de tránsito por el que murió Gabriel Rossi

La información oficial indica que el domingo 2 de agosto, a la altura del kilómetro 217 de la ruta 5, en Durazno, Rossi iba en un auto que primero despistó y luego chocó contra un árbol.

Las causas del siniestro todavía no se han determinado: "Su automóvil cruza de senda e impacta contra un árbol existente al margen de la vía de circulación".

Gabriel Rossi. Foto: Darwin Borrelli.

"Como consecuencia del impacto, el vehículo queda sobre la faja natural en posición normal, permaneciendo su único ocupante atrapado, debiendo ser rescatado por personal de Bomberos", informó Caminera.

Rossi, de 63 años, fue atendido en el lugar por una emergencia móvil del Centro de Salud de Durazno (Camedur) y luego trasladado a un sanatorio de la misma institución. El diagnóstico primario era de politraumatismos con fractura en una pierna.